غدًا..أحمد يونس ضيف برنامج معكم منى الشاذلي

القاهرة - محمد ابراهيم - يحل الروائي والإذاعي أحمد يونس كضيف مع الإعلامية منى الشاذلي عبر قناة "one e" وذلك غدًا في تمام الساعة 10 ليلًا، ومن المتوقع أن يتحدث عن أعماله الكتابية الجديدة، وتجربة كتاب الأطفال لأول مرة.

ترويج أحمد يونس لموعد الحلقة

ونشر يونس من خلال حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام عدة صور من ستوديو منى الشاذلي مستخدمًا أغنية هرمون السعادة لتامر حسني معلقًا:"هكون ضيف مني الشاذلي بكرا الساعة 10 بليل على قناة on e".

مشاركة يونس بمعرض الكتاب



يشارك أحمد يونس هذا العام بمعرض الكتاب بثلاثة كتب وهم:"نادر فودا 8 وخبايا 2"، وكتاب جديد للأطفال بعنوان "يونس والزتون"، وهو يعتبر تجربة جديدة ولأول مرة أجرب تأليف كتاب في مجال الأطفال وأنوى أن أعطي تلك التجربة اهتماما أكثر الفترة المقبلة، لافتا إلى أن رواية "نادر فوده"، شق طريقه و"خبايا 2"، هو كتاب تفاعلي أكثر، ونسبة كتابتي فيه قليلة جدا والنصيب الأكبر لجمهوري.



فعاليات البرنامج الثقافي

حيث تقام فعاليات البرنامج الثقافي خلال 7 قاعات عرض، تشهد طرح قضايا هادفة في كافة المجالات، وتقام فعالياته بقاعات المعرض المتعددة، ويحتفي المعرض هذا العام بالعديد من المشروعات الثقافية الجديدة التي أطلقتها الهيئة المصرية العامة للكتاب، وهي: «ديوان الشعر المصري»، «استعادة طه حسين»، و«حكايات النصر»، و«عقول» الموجهة إلى مخاطبة فئة الشباب الشريحة المصرية الواعدة، لإبراز أصحاب التجارب الرصينة في الفكر والأدب والعلوم الإنسانية.

نبذة عن أحمد يونس



أحمد يونس سالم يونس هو مذيع راديو وتلفزيون مصري، من مواليد 30 يناير 1981، متزوج ولديه ثلاث أبناء، حاصل على ليسانس آداب قسم لغة إنجليزية، بدأ عمله في مجال الإعلام كمعد للبرامج.