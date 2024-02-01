جيهان الشماشرجي تكشف عن تفاصيل شخصيتها بفيلم "أنف وثلاثة عيون" مع ظافر العابدين

القاهرة - محمد ابراهيم - كشفت الفنانة جيهان الشماشرجي عن تفاصيل فيلمها الجديد أنف وثلاثة عيون مع ظافر العابدين، والذي يعرض حاليا بجميع دور العرض.



ما هى تفاصيل شخصية جيهان الشماشرجي



وتلعب جيهان الشماشرجي خلال أحداث الفيلم دور والدة ظافر العابدين وهو صغير كفلاش باك والذي يقوم بدور الطفل هو عمر أحمد، واوضحت أنها لم تجد أي صعوبة في التعامل مع الأطفال في كواليس العمل، معقبة: بحب الأطفال وبعرف أتعامل معاهم.

أحدث أعمال جيهان الشماشرجي



يعرض الآن أيضا لجيهان الشماشرجي فيلم "رحلة 404" مع منى زكي والذي نال إشادات واسعة من الجمهور والنقاد،وينتمي الفيلم لنوعية الأعمال الاجتماعية الدرامية، وتجسد غادة عبدالرازق خلال الأحداث، شخصية فتاة تدعى غادة، لديها ماضي، فتقرر التوبة من خلال الذهاب لأداء مناسك الحج، ولكن قبل السفر تتعرض والدتها لحادث أليم، فيتغير مجرى حياتها تمامًا وتدخل في صراع مع ماضيها.

مشاركة جيهان الشماشرجي في دراما رمضان



تشارك الفنانة جيهان الشماشرجي، حاليًا كضيفة شرف خلال أحداث مسلسل “الحشاشين”، المقرر عرضه ضمن موسم دراما رمضان 2024، وهو بطولة الفنان كريم عبد العزيز.

من هم جماعة الحشاشين؟



"الحشاشين" ليسوا أشخاصا يتعاطون المخدرات، وإنما تُرجمت هذه الكلمة فى اللغات الأوروبية بمعانٍ متعددة اتفقت جميعها على مضمون واحد هو القتل خِلسةً أو غدرًا، أو بمعنى القاتل المحترف المأجور، إذ اشتهرت فرقة الحشاشين فى ذلك العصر بتنفيذ عمليات اغتيال دموية لشخصيات مهمة، وكان اسمها يثير الرعب فى نفوس المسلمين والمسيحيين على حد سواء.