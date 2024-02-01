تعرف على موعد وتفاصيل حفل تامر حسني المقبل

القاهرة - محمد ابراهيم - أعلن النجم تامر حسني عن حفل غنائي جديد له بشهر مارس المقبل، والذي من المتوقع أن يقدم خلاله باقة من ألمع أغانيه الجديدة والقديمة.



ما هي تفاصيل حفل مارس لتامر حسني؟

ونشر تامر حسني من خلال حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام بوستر الحفل حيث من المقرر أن يكون يومي 1 و4 من شهر مارس.



فيلم جديد يجمع تامر حسني بهنا الزاهد للمرة الثانية



أعربت الفنانة هنا الزاهد عن سعادتها بالتعاون مع النجم تامر حسني للمرة الثانية في عمل سينمائي سوف يعرض بالعيد الأضحى المقبل.

وقالت هنا الزاهد في تصريحات إذاعية إنها تستعد لتصوير فيلم جديد مع الفنان تامر حسني، والمقرر طرحه في عيد الأضحى المقبل.



آخر أعمال تامر حسني



يذكر أن آخر أعمال تامر حسني هى أغنية معلش، ونجح تامر حسني في توصيل فكرته ومغزي الأغنية من خلال مشهد واحد فقط، على غير المعتاد، فاستطاع توصيل فكرة الأغنية من خلال تحدثه مع ذاته عن خيانة الأصدقاء وعدم وجودهم بشكل دائم في الحياة، وسرعان ما يكون الكوبليه الأخير عاطفي رومانسي لشخص ما لنتفاجئ أنه المرايا التي هى دومًا الصديق المقرب له الذي لا يمل من حديثه، وشارك تامر حسني في الكليب مؤدي الراب زاب ثروت

كلمات أغنية "معلش"



ولا عمرك اشتكيتي رغيي

ولا مني بتصدعي 2x

شكرًا تعبتك معايا

تصبحي على خير يا مرايا

معلش.. محدش فينا بيتعلم ببلاش

أتجرح وأتعلم ولا أبقى ساذج وسط الناس

ما بلاش تستنى أي حاجة من أي حد

صاحبك بجد ميسيبكش لو الوقت شد

ولا أقولك كويس أنه سابك أعرف قيمة غيابك

العيار اللي ميقتلش يقويك ده إحنا في وسط غابة

يمكن عشان غلابة آه

معلش.. طولت عليكي في الكلام شوية

تقلت عليكي عشان عارف انتي اللي باقية ليا

دنيا وضاقت عليا مفضلش ليا غير الأغاني والمرايه ديا والمرايه ديا

افضفض ليها وتسمعني تسمعني

مفيش مكان في الكون يساعني يساعني

كان نفسي أقول اللي جوايا وأقول لمين ده كله باعني كله باعني