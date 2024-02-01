انت الأن تتابع خبر سعر فستان منى زكي في السعودية.. أثار ضجة عشان مش غالي والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يريد جميع الأشخاص معرفة سعر فستان منى زكي في السعودية وهو الذي أثارت به الجدل الكبير، حيث أنها نشرت صور جديدة لها أثناء رحلتها بالمملكة خلال حضورها العرض الخاص لفيلمها الجديد رحلة 404.

سعر فستان منى زكي في السعودية

ويبحث الجميع حالياً عن سعر فستان منى زكي في السعودية وهو من توقيع دار الأزياء العالمية harithand، وقد وصل سعره إلى حوالي 80 ألف جنيه مصري، وهو فستان لونه أسود من أحدث الصيحات الخاصة بالموضة، وهو بتصميم كتف شيفون وكتف بيليسه، وهو الذي حصل على إعجاب الجميع.

وارتدت الفنانة منى زكي حقيبة جذابة لتستكمل إطلالتها المميزة، وهي التي ارتدت حذاء لونه أسود في فضي له كعب عالي، وإطلالتها جاءت بسيطة ومميز، وأيضاً رفعت خصلات شعرها إلى الأعلى بشكل مختلف ولافت للأنظار، وأيضاً ووضعت المكياج الجذاب والرائع.

الضجة حول سعر فستان منى زكي