انت الأن تتابع خبر من هي دنيا بطمة؟.. اعرف علاقتها بالقضية المشهورة إعلامياً بحمزة مون بيبي والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - عدد كبير من الأشخاص يريدون معرفة من هي دنيا بطمة؟، وذلك بعدما ألقت القبض عليها لتنفيذ عقوبة السجن الذي صدر بحقها في القضية التي عرفت إعلامياً باسم حمزة مون بيبي، وهي من أكثر الأشياء الذي تم الكشف عنها مؤخراً.

من هي دنيا بطمة؟

ويبحث الجميع عن رد سؤال من هي دنيا بطمة؟، وهي فنانة مغربية من مواليد عام 1991، وأيضاً ابنة الفنان حميد بطمة وابنة شقيق المرحوم العربي باطما وهو رائد فرقة الغيوان التي توجد بالمغرب، وبدأت الفن فيسن الـ 16 من عمرها، وتم العمل على اكتشافها من خلال والدها واعتلت المسرح وهي صغيرة.

وانتهت من دراسة السياحة واشتركت في برنامج Studio 2M في المغرب، وهي لم تفز فأكملت المشوار الخاص بها بمشاركتها في برنامج آراب أيدول الموسم الأول في عام 2011، وأصدرت أول أغنية لها في 2011 واسمها “علاش تغيب” باللغة المغربية وقدمت أغنيتها سلام عام 2021.

قضية حمزة مون بيبي