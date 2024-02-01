انت الأن تتابع خبر من هي دنيا بطمة؟.. اعرف علاقتها بالقضية المشهورة إعلامياً بحمزة مون بيبي والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - عدد كبير من الأشخاص يريدون معرفة من هي دنيا بطمة؟، وذلك بعدما ألقت القبض عليها لتنفيذ عقوبة السجن الذي صدر بحقها في القضية التي عرفت إعلامياً باسم حمزة مون بيبي، وهي من أكثر الأشياء الذي تم الكشف عنها مؤخراً.
من هي دنيا بطمة؟
- ويبحث الجميع عن رد سؤال من هي دنيا بطمة؟، وهي فنانة مغربية من مواليد عام 1991، وأيضاً ابنة الفنان حميد بطمة وابنة شقيق المرحوم العربي باطما وهو رائد فرقة الغيوان التي توجد بالمغرب، وبدأت الفن فيسن الـ 16 من عمرها، وتم العمل على اكتشافها من خلال والدها واعتلت المسرح وهي صغيرة.
- وانتهت من دراسة السياحة واشتركت في برنامج Studio 2M في المغرب، وهي لم تفز فأكملت المشوار الخاص بها بمشاركتها في برنامج آراب أيدول الموسم الأول في عام 2011، وأصدرت أول أغنية لها في 2011 واسمها “علاش تغيب” باللغة المغربية وقدمت أغنيتها سلام عام 2021.
قضية حمزة مون بيبي
- وطبقاً إلى التحريات الأولية فإن دنيا بطمة تم إلقاء القبض عليها حتى تنفذ عقوبة الحبس النافذة والتي صدرت بحقها في القضية التي اشتهرت إعلامياً باسم حمزة مون بيبي، وهذا بعد أن حكمت المحكمة برفع العقوبة الابتدائية التي صدرت بحقها لسنة حبس نافذ وغرامة وصلت لـ 10000 درهم.
- وانشأ شخص مجهول الهوية حساب على تطبيق سناب شات، واستهدف عن طريقة فنانات مغربيات، واتهمت دنيا وشقيقتها بإدارة الحساب، وقامت عن طريق هذا التطبيق بمشاركة وبث وتوزيع الأقوال الخاصة بالأشخاص وصورهم بدون موافقتهم من الأنظمة المعلوماتية، وهذا بغرض التشهير بهم والتهديد، وهي من أبرز الشخصيات الفنية في الوقت الحالي على الساحة.