انت الأن تتابع خبر مايان السيد تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها.. إطلالة جديدة بالأسود والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تستمر الفنانة الشابة مايان السيد في إثارة إعجاب جمهورها بإطلالاتها الراقية والمبتكرة، حيث تظلّ من أبرز الشخصيات الفنية التي تحرص على تقديم الجديد والمميز، حيث تشارك صورها الحديثة مع جمهورها عبر موقع إنستجرام.

مايان السيد

شاركت مايان السيد، جمهورها أحدث صورة لها عبر صفحتها الرسمية عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، التي تميزت بالرقة والجرأة في آن واحد، ولقت اعجابا كبيرا من الجمهور.

إطلالة مايان السيد الجديدة

فاجأت مايان جمهورها بإطلالة مذهلة وجريئة، حيث ارتدت فستانًا أسود خالٍ بدون أكمام، يتميز بأناقته وبساطته، حيث كشف الفستان عن منطقة الصدر، مما أضاف لجاذبيتها ورونقها، وتألقت بتسريحة شعر جذابة، حيث تركت خصلات شعرها الأسود تتدلى بشكل ناعم على كتفيها. كما اعتمدت مكياجًا متناسقًا، مع تركيز على الألوان الترابية التي أبرزت جمالها الطبيعي. وزينت عينيها بخطوط الكحل مما أضفى على إطلالتها لمسات ساحرة.

رد فعل الجمهور

لاقت الصور الجديدة لمايان تفاعلًا كبيرًا من قبل جمهورها ومتابعيها على “إنستجرام”، حيث أبدوا إعجابهم بجرأتها وأناقتها اللافتة.