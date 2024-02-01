نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خاص.. محمد ممدوح يكشف عن شخصيته في فيلم 'أهل الكهف' في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - كشف الفنان محمد ممدوح عن شخصيته في فيلم الكهف، الذي سيتم عرضه خلال الفترة القادمة في السينمات.



وفي تصريح خاص لموقع "دوت الخليج الفني" قال ممدوح: "أجسد شخصية رجل محارب من ضمن السبع الذين يعيشون في الكهف، وأغلب مشاهدي مع خالد النبوي، وأتمنى أن ينال الفيلم إعجاب الجميع، لأننا قمنا بتصويره في وقت كبير".

واستكمل ممدوح حديثه قائلًا: "سعيد كثيرًا بتجربتي في الفيلم، لأنني أحب كثيرًا نوعية الأفلام التاريخية".

أبطال فيلم "أهل الكهف"



"أهل الكهف" يشارك به مجموعة كبيرة من الفنانين خالد النبوى، غادة عادل، محمد ممدوح، محمد فراج، ريم مصطفى، محمود حميدة، فتحي عبد الوهاب، أحمد عيد، هاجر أحمد، عبد الرحمن أبو زهرة، هاجر أحمد، صبري فواز، عمرو عبد الجليل، مصطفى فهمي، وعدد آخر من الفنانين ومن تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج عمرو عرفة، يأتي فيلم «أهل الكهف» ضمن أهم وأبرز الأعمال المقتبسة من روائع مسرحيات الكاتب الراحل توفيق الحكيم، وصدرت المسرحية بنفس الإسم عام 1933، وكانت من إخراج زكي طليمات، ولاقت نجاحًا كبيرًا، حتى صدر عنها طبعتان وترجمت إلى لغات الإنجليزية والفرنسية والإيطالية.

أماكن تصوير فيلم "أهل الكهف"



وجمعت مشاهد التصوير العديد من أبطال العمل منهم خالد النبوي وغاده عادل ومحمد فراج ومحمد ممدوح وهاجر أحمد وريم مصطفي وأحمد بدير وعبد الرحمن ابو زهره وأحمد عيد وغيرهم من ضيوف الشرف، وكان انتهي مؤخرًا، فريق عمل فيلم «أهل الكهف»، من تصوير المشاهد الخارجية والنهائية للفيلم بالمغرب وذلك بمدينة مراكش والذي من المقرر وضع اللمسات النهائيه للعمل ليكون جاهزًا لطرحه بالسينمات خلال الفترة المقبلة.