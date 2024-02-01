نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ياسمين صبري أبرزهن.. نجمات الدراما الشعبية في رمضان 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تفصلنا أيام قليلة على شهر رمضان، الذي تتسابق فيه الأعمال الفنية، بدأ عدد من النجمات في الفترة الحالية التحضير لأعمالهم الدرامية التي من المفترض أن يشاركوا من خلالها في الموسم الرمضاني القادم 2024، ويشهد هذا العام تنافسًا كبيرًا لنجمات في الأعمال الشعبية.

ويعرض لكم دوت الخليج الفني في السطور التالية نجمات الدراما الشعبية في رمضان 2024..

ياسمين صبري فتاة شعبية لأول مرة

أعلنت ياسمين صبري أمس عن مشاركتها في السباق الرمضاني القادم 2024 بمسلسل رحيل، والذي تدور أحداثه في إطار شعبي ومن تأليف محمد عبدالمعطي وإخراج إبراهيم فخر، ومن المفترض أن تواصل الشركة المنتجة في الفترة الحالية ترشيح والتعاقد مع باقي أبطال العمل من أجل الإعلان عن بداية التصوير، يتكون المسلسل من 15 حلقة، ومن إنتاج phenomena media production، وتقابلت ياسمين صبرى والمؤلف محمد عبد المعطى من قبل فى عملين هما مسلسل "حكايتى" ومسلسل "الأسطورة" مع النجم محمد رمضان.

سمية الخشاب شعبية في بـ 100 راجل

تقدم سمية الخشاب مسلسل بـ 100 راجل، تأليف محمود حمدان وإخراج إبرام نشأت والتي تظهر من خلاله بشخصية سيدة شعبية تمر بالعديد من الأزمات في حياتها الأمر الذي يجعلها تعمل سائقة ميكروباص، ويشارك في العمل محمد القس، محمود عبدالمغني، عزت زين، هالة فاخر، محمد عبدالعظيم، سماء إبراهيم، نانسي صلاح، الطفل منذر مهران، وتدور الأحداث في إطار اجتماعي شعبي، تفاصيل المشهد الأول من المسلسل من بطولة هالة فاخر ومحمود عبد المغني وسمية الخشاب وإبراهيم السمان ونانسي صلاح، مسلسل "بـ100 راجل" يتكون من 15 حلقة ينتمي للدراما الشعبية وتدور أحداثه في الحارة المصرية وإنتاج ممدوح شاهين تحت قيادة المخرج إبرام نشأت.

مسلسل سر إلهي

تظهر روجينا أيضًا في مسلسلها الجديد سر إلهي، بدور سيدة شعبية تعاني من صعوبة الحياة الإجتماعية، المسلسل دراما اجتماعية إنسانية من خلال امرأة تواجه الحياة بمفردها بعد غدر أقرب الأشخاص إليها، العمل بطولة روجينا، أحمد مجدى، مى سليم، رشا مهدى، محمد ثروت، نهى عابدين، رنا رئيس محمود الحدينى، صلاح عبد الله، وأحمد بدير، وميمي جمال، وأحمد سلامة، ومحسن منصور، ومراد مكرم، ومحمود حجازي، ومريم أشرف زكي، يوسف الأسدي ومن تأليف أمين جمال وإخراج رؤوف عبد العزيز، يسجل العمل التعاون الثالث على التوالى بين روجينا والمخرج رؤوف عبد العزيز بعدما قدما سويًا مسلسلى "انحراف" تأليف مصطفى شهيب في شهر رمضان 2022.