تفاصيل شخصية محمود عبدالمغني في مسلسل 'صيد العقارب' رمضان 2024

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أحمد جودة - القاهرة - بدأت الفنانة غادة عبدالرازق تصوير أولى مشاهد مسلسلها الجديد صيد العقارب، المقرر عرضه على شاشات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، خلال الموسم الرمضانى المقبل 2024.

تفاصيل شخصية محمود عبدالمغني في مسلسل صيد العقارب

ويشارك محمود عبدالمغني كضيف شرف في العمل وسوف يجسد شخصية شقيقها، والعمل تدور أحداثه في إطار اجتماعي تشويقي.

أبطال مسلسل صيد العقارب

مسلسل "صيد العقارب" من تأليف باهر دويدار، بطولة غادة عبد الرازق، رياض الخولي، سيمون، محمد علاء، أحمد ماهر، مجدى بدر، سامية عاطف، ميار الغيطى، عماد صفوت، أحمد ماجد، أحمد جمال سعيد، محمد على رزق، عزوز عادل، منال سلامة، صفاء جلال، مى القاضي، سيف الديربى، محمد صلاح، ونخبة من النجوم، ومن إخراج أحمد حسن، وإنتاج فينومينا، منتج فنى مصطفى الغزولى.

قصة مسلسل صيد العقارب

تدور أحداث مسلسل صيد العقارب في إطار اجتماعي تشويقي، حول شخصية “ليلى” وتجسد دورها الفنانة غادة عبد الرازق، وهي امرأة ناجحة في مجال الأعمال التجارية، تتعرض لأزمة مالية كبيرة، تدفعها إلى الدخول في صراع مع مجموعة من رجال الأعمال، الذين يحاولون استغلالها.

احدث أعمال محمود عبدالمغني

ومن ناحية اخري، تعاقد محمود عبدالمغني مؤخرًا على المشاركة في مسلسل في مسلسل بـ 100 راجل، بطولة سمية الخشاب، تأليف محمود حمدان وإخراج إبرام نشأت، ويشارك في العمل كل من محمد القس، محمد عبدالعظيم، نانسي صلاح، سماء إبراهيم وآخرين، وتدور الأحداث في إطار اجتماعي شعبي، تفاصيل المشهد الأول من المسلسل من بطولة هالة فاخر ومحمود عبد المغني وسمية الخشاب وإبراهيم السمان ونانسي صلاح، مسلسل "بـ100 راجل" يتكون من 15 حلقة ينتمي للدراما الشعبية وتدور أحداثه في الحارة المصرية وإنتاج ممدوح شاهين تحت قيادة المخرج إبرام نشأت.

اخر اعمال محمود عبدالمغني

والجدير بالذكر ان اخر اعمال محمود عبدالمغني هو مسلسل حضرة العمدة، الذي عرض في الموسم الرمضاني الماضي، بطولة روبي، دارت أحداث المسلسل حول طمع عائلة في سيطرة على قرية تل شبورة، يقنع جلال - ابنة عمه صفية، الأستاذة الجامعية الأرملة، بتولي منصب عمدة القرية، ومن ثم تواجه صفية مشاكل لم تكن في حسبانها، العمل من ﺇﺧﺮاﺝ عادل أديب،و ﺗﺄﻟﻴﻒ: إبراهيم عيسى، بطولة أحمد رزق، محمود عبدالمغني، بسمة، إدوارد،نهلة سلامة.