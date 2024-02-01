انت الأن تتابع خبر ناشطون يتفاعلون مع فيديو للفنانة هنا شيحة من دون فلتر والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع الفيديو يظهر الممثلة المصرية هنا شيحة بملامحها الطبيعية، من دون استخدام الفلتر على وجهها.



وظهرت هنا وهي تستخدم فلترًا، وقالت إنه يعرض الأشخاص بشكل جميل ويبعدهم عن الانطباع المرتبط بالمرض. لكنها قررت بعد ذلك إزالة الفلتر عن وجهها واستكمال الفيديو بملامحها الطبيعية.



وفي ختام الفيديو، عبّرت هَنا عن شكرها لله تعالى على النعم التي وهبها إياها، من بينها العيش في منزل يوفر لها الراحة والدفء في هذا الطقس البارد. ولم تنسَ وجود أهلها وأصدقائها إلى جانبها .



أعرب رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن إعجابهم بتصرف هنا؛ لأنها نقلت للفتيات المراهقات حقيقة استخدام الفنانات للفلاتر بشكل دائم، لا سيما وأنهن أصبحن يعتمدن تقليدهن باللجوء لعمليات التجميل؛ لكونهن يعتقدن أن هذا الشكل الحقيقي لهن.



وتغزل بعضهم بجمال الفنانة، واصفين ملامحها "بالجذابة والهادئة"، إذ جاء ضمن التعليقات: جميلة أنت بفلتر وبدونه، ياريت الناس تفهم زيك، ربنا يحميكي .