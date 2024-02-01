انت الأن تتابع خبر منة فضالي وأحمد زاهر يجتمعان في محارب والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يشارك الفنانان المصريان منة فضالي وأحمد زاهر في مسلسل "محارب"، المقرر عرضه في دراما رمضان 2024.



وشاركت منة سلسلة صور توثق لقطات من كواليس العمل عبر حسابها في "إنستغرام"، إذ ظهرت برفقة زاهر في حالة معنوية مرتفعة يتبادلان الضحكات وردود الأفعال الفكاهية.



وأرفقت منة الصور بتعليق، كتبت فيه: بنعمل حاجه حلوه يا رب تعجبكم، محارب رمضان 2024 ان شاء الله، من تأليف محمد سيد بشير وإخراج الأستاذة شيرين عادل وإنتاج أحمد السبكي.



وأعربت عن سعادتها بالعمل إلى جانب زملائها الفنانين الذين وصفتهم بـ"أعز أصحاب"، وكتبت: دعواتكم، أحلى شغل أما تكون بتشتغل مع أعز أصحابك وفي كيمياء ما بينكم، أحمد زاهر، حسام ومريم.



من جهته، أشاد زاهر بزميلته وعبَّر عن سعادته بتعاونهما، فعلَّق على منشورها: منوشه أنا اللي مبسوط عشان بنشتغل مع بعض انتي ممثله جامده و اختي الغاليه منوره المسلسل .