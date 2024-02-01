انت الأن تتابع خبر آيتن عامر تشوق الجمهور لفيلم درويلة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كشفت الفنانة المصرية أيتن عامر، عن موغد عرض فيلمها السينمائي الجديد "درويلة"، من ﺇﺧﺮاﺝ معوض إسماعيل وتأليف محمد الدياسطي.



وشاركت أيتن عبر حسابها الرسمي في "إنستغرام" البرومو الترويجي الرسمي للفيلم، والذي أظهر صراعًا مثيرًا بين أبطال العمل وكشف عن المكائد الكبيرة التي يخططون لها ضد بعضهم.



وأرفقت البرومو بتعليق كشفت فيه عن موعد طرحه بدور السينما المصرية، قائلة: الإعلان الرسمي لفيلم درويلة.. بجميع السينمات.. 7 فبراير باذن الله، أتمنى يعجبكم.



وقبل أيام قليلة، طرحت الشركة المنتجة للعمل بوستر الفيلم، الذي غلب عليه طابع الأكشن خاصة مع وجود صورة لبطل كمال الأجسام إبراهيم صبحي.



وفي لقاء صحفي سابق، كشف المخرج معوض إسماعيل عن أن اسم "درويلة" اختير للفيلم بسبب المشاكل والتعقيدات الكبيرة في أحداثه، خاصةً مع وجود قضية هامة تشغل اهتمام أبطاله.



وأكد إسماعيل أن الفيلم يتمتع بطابع درامي متميز ويحتوي على نسبة بسيطة من الأكشن، ولا يغلب عليه هذا الطابع كما يعتقد البعض، كما يوجد خط رومانسي لافت فيه .