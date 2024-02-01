نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد وصولها للسجن.. دنيا بطمة تتصدر التريند في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدرت الفنانة دنيا بطمة تريند جوجل بعد أن ألقت الشرطة القضائية المغربية القبض مساء أمس عليها في أحد أحياء مدينة الدار البيضاء، في قضية حساب "حمزة مون بيبي"، التي حكم عليها بالسجن لمدة سنة نافذة.



كما وصلت دنيا بطمة لسجن الوداية في مراكش من أجل إمضاء عقوبتها في السجن، بعدما تم توقيفها عشية الأربعاء، من قبل عناصر الشرطة القضائية، وأظهر مقطع فيديو سيارة بيضاء تقل الفنانة ليتم إيداعها في السجن.

دنيا بطمة عن قضيتها حمزة مون بيبي: "كلنا سواسية أمام القضاء المغربي"

تحدثت الفنانة المغربية دنيا بطمة عن قضيتها الشهيرة بقضية حمزة مون بيبي، قبل انطلاق الجلسة غدًا الإثنين الموافق 8 يناير.



وكتبت دنيا بطمة، عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام: “غدًا جلسة المشتكى بها، وفي كل مرة تتهرب من التبليغ لعدم الحضور، لماذا الهروب من القضاء لي مدايرش كيواجه مدیرش متخافش كيفما، واجهنا إحنا لست فوق القانون وماشي عيب تكوني متهمة إلى أن تثبت إدانتك وخصوصًا إذا ماشي بشهادة زور، بالدليل والبرهان ولا أنتي مواطنة مغربية VIP”.

وأردفت دنيا بطمة قائلة: "كلنا سواسية أمام القضاء المغربي، والذي يتطاول لحد الآن وهو صديقك المقرب ولا زال مستمرًا في سب والقذف والتشهير وحتى في أشياء لا تعنيه فقط، وأنا مصممة على المطالبة بحقي، ومراوغتكم وهروبكم من القضاء أكبر دليل أنكم خايفين من المواجهة".