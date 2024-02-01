نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد عرض الحلقة الأخيرة من حالة خاصة.. الجمهور يطالب بجزء ثاني ‏ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عرض مسلسل حالة خاصة يوم 3 يناير الماضي، من بطولة طه دسوقي وغادة عادل، استطاع طوال فترة عرضة من تصدر تريند الأعلى مشاهدة عبر منصة WATCH IT.

الجمهور يطالب بجزء ثاني من مسلسل حالة خاصة

وتصدر المسلسل تريندات السوشيال ميديا ومحرك البحث جوجل بالتزامن مع عرض الحلقات الاخيرة، تفاعل الجمهور، وجاءت بعض تعليقاتهم: “حرام المسلسل ده يبقى 10 حلقات بس، عايزين جزء ثاني منه، ومن أحلى المسلسلات اللي شوفتها، وأشاد عدد من الجمهور بأداء طه دسوقي في المسلسل”.

قصة مسلسل حالة خاصة

حالة خاصة دارت أحداثه في إطار اجتماعي تشويقي، حول شخصية نديم أبو سريع الشاب الذي يسعى للعمل كمحامي في مكتب أماني النجار التي تقدم دورها غادة عادل وهي أشهر محامية في مصر ضمن الأحداث، لكن نديم يعاني من الإصابة من التوحد مما يفقده عدد من المهارات الاجتماعية التي يجب توافرها في عمله، ويدخله في العديد من الأزمات مع تتابع الأحداث.

أبطال مسلسل حالة خاصة

ويشارك في بطولة مسلسل حالة خاصة، مجموعة من النجوم أبرزهم: «طه دسوقى، غادة عادل، أحمد طارق، هاجر السراج، حسن أبو الروس، وئام مجدى، أحمد الأزعر، على السبع، لينا إيهاب، نبيل على ماهر، الطفل أدم وهدان، أدم النحاس”، وهو من تأليف مهاب طارق وإخراج عبد العزيز النجار وإنتاج طارق الجناينى.

نجاح مسلسل حالة خاصة

حقق مسلسل "حالة خاصة" نجاحًا كبيرًا وجذب انتباه الجماهير، حيث احتل المرتبة الأولى في قائمة المسلسلات الأكثر مشاهدة عبر منصة Watch it في الفترة الأخيرة. يتميز المسلسل بأداء مميز من قبل فريق العمل، ويتناول قضايا اجتماعية وإنسانية بشكل واقعي وملهم، مما جعله محط اهتمام وتفاعل كبير من قبل جمهوره ورواد وسائل التواصل الاجتماعي.

احداث الحلقات الاخيرة من مسلسل حالة خاصة

شهدت أحداث الحلقات الاخيرة من مسلسل حالة خاصة اعتراف «نديم» والذي يجسده طه الدسوقي، للمحامية أماني النجار بصلة قرابته من عمه رجل الأعمال محمد الوكيل، حيث خرج جميل من المستشفى وعاد إلى المكتبة، كما طلبت رام الله الطلاق من «نديم» بعد تجديد الإقامة، اكتشفت «ندي» سبب انضمام يوسف لمكتب أماني النجار والتي تجسدها الفنانة غادة عادل، حيث كان السبب في سرقته للأوراق من المكتب، إذ اكتشفت أماني ما فعله يوسف وواجهته به، ثم دعوة ندي لزملائها في مكتب أماني النجار لتناول العشاء بمنزلها وذهب «نديم» لمنزل «ندي» وواجه عمه محمد الوكيل، إذ طلب عز الزواج من عبير ووافقت، واجتمعت أماني النجار بالمتدربين في المكتب لتكشف لهم من منهم سوف يكمل معها بالعمل واختارت عز وندي، وانتقلت الأحداث لدعوة «عبير» لزملائها في مكتب أماني النجار على خطبتها بمنزلها، كما واجه يوسف ندي وأخبرها بالأسباب التي دفعته لسرقة الورق.

وشهدت أحداث الحلقة الأخيرة مشهد إخبار «رام الله» خالد رفضها النهائي لفكرة الزواج منه، كما أخبرت رام الله «عبير» بتغير مشاعرها تجاه زوجها «نديم» وحبها له ورفضها لفكرة الانفصال عنه، كما استأجر «نديم» شقة ليفتتح مكتب المحاماة الخاص به وساعدته اماني النجار بالترويج له واخبار وكلائها عن مكتب نديم الجديد، وتوالت الأحداث لمقابلة «رام الله» و«ياسر حلمي» زوج الفنانة غادة عادل وأخبرته برغبتها في استمرارها مع زوجة نديم ورفضها لفكرة الانفصال، حيث واجهت «اماني النجار» زوجها «ياسر حلمي» في مشهد آخر وطلبت منه الطلاق، كما اعترفت «رام الله» في مشهد آخر بحبها لنديم وقررا استمرار زواجهما.