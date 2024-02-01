نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تكريم ميريهان حسين في ملتقى التميز والإبداع عن "الونش" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كرم ملتقى التميز والإبداع الفنانة ميريهان حسين، عن مسلسل "الونش" حيث برعت في دور "نوارة" وكانت حققت نجاحًا كبيرًا.

وحضر الحفل عدد كبير من نجوم الفن منهم عاصي الحلاني، حكيم، حميد الشاعري، درة، أكرم حسني، بشرى، وعدد آخر وكبير من نجوم الفن

أعمال تنتظرها ميرهان حسين



من ناحية أخرى تنتظر ميرهان حسين، عرض مسلسل "الذنب" حيث تجسد شخصية تدعي "سميرة" محامية وان دورها يجمعها بالفنان هاني سلامة، ووصفته بالفنان "الخلوق" حيث يدور العمل في إطار تشويقي ومن المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.

وتابعت تصريحاتها أن الأعمال التي تضم ١٠ حلقات من أقرب الأعمال لقلبها لأسباب كثيرة اهمها وجود السيناريو قبل التصوير وايضا أنها أصبحت لغة العصر مع الجمهور.



ومسلسل الذنب مكون من 10 حلقات فقط، والقصة لـ شاهيناز الفقي، وسيناريو وإخراج رضا عبد الرازق، ويُشارك في العمل مجموعة من النجوم منهم هاني سلامة، درة، ميرهان حسين، ماجد المصري، محمد القس، وآخرين.

آخر أعمال ميرهان حسين



يُذكر أن آخر أعمال ميرهان حسين، مسلسل "الونش"، والذي شاركت في بطولته مع عدد من النجوم منهم محمد رجب، محمود عبد المغني، ميمي جمال، منة فضالي، إيهاب فهمي، وهو من إخراج إسماعيل فاروق وتأليف أحمد عبد الفتاح.

وتدور أحداثه في إطار درامي حول هفوة صغيرة في ماضي "حسن الونش" لم يُعِرها اهتمامًا وهو يصعد من القاع إلى القمة، تظهر تبعاتها القاسية على هيئة "نوّارة" الفتاة الشعبية لتكشف حقيقة تعصف بحياة "حسن" واستقراره الزوجي وسمعته كرجل أعمال معروف.