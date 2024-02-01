نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر غدا.. محمد حماقي وأحمد سعد يستعدان لإحياء أحدث حفلاتهما على المسارح العربية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد محمد حماقي لإحياء حفله غدًا على مسرح بنش مارك في جدة، تحت رعاية المستشار تركي آل شيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، ومن المفترض أن يقدم للجمهور باقة من أشهر أغانيه، وسبق وأعلنت الهيئة المنظمة للحفل عن طرح التذاكر منذ فترة، والتي بدأ سعرها من 450 ريال سعودي.

حفل أحمد سعد في القرية العالمية بدبي

أما أحمد سعد فيستعد لإحياء حفله غدًا في القرية العالمية بدبي، وذلك بعد تأجيله، حيث كان من المقرر أن يحيي حفله الليلة، وجاء التأجيل نظرًا لسوء الأحوال الجوية، وهو ما أكده من خلال حسابه الرسمي على إنستجرام، حيث كتب: تنويه... نظرًا للأحوال الجوية المتوقعة، تم تغيير موعد حفلة الفنان أحمد سعد في ‫القرية العالمية‬ إلى الجمعة 2 فبراير.

أحدث أعمال محمد حماقي

ومن ناحية اخري، يستعد محمد حماقي خلال هذه الفترة لجولته الغنائية بالولايات المتحدة الأمريكية وكندا، والتي يقدم خلالها أكثر من حفل خلال فبراير الجاري ومارس المقبل، ومن المقرر أن يفتتح حماقي الجولة يوم 23 فبراير في تورنتو بكندا، ثم في لوس أنجلوس بالولايات المتحدة يوم 25 فبراير، ويقدم بعدها حفلًا جديدًا في 1 مارس بنيويورك، وحفل آخر يوم 2 مارس بالعاصمة واشنطن، ويختتم حماقي جولته بحفل في مدينة ديترويت بولاية ميشيغان الأمريكية.

آخر حفلات محمد حماقي

وكان الحفل الختامي لمباراة نهائي كأس السوبر المصري بالإمارت هو آخر حفلات محمد حماقي خلال الفترة الماضية، وقدم خلاله أكثر من أغنية، منها أغنيته الشهيرة أم الدنيا، وشهد الحفل حضورًا جماهيريًا ضخمًا نظرًا لجمهور حماقي الكبير في الإمارات ومشجعي النادي الأهلي.

اخر اعمال أحمد سعد

والجدير بالذكر ان الفنان أحمد سعد قدم خلال الشهر الماضي أغنيته الجديدة بعنوان بعتذرلك، عبر قناته على يوتيوب، كما تصدرت قائمة top 10، وهي على طريقة الفيديو كليب، ومن نوعية الأغاني الدرامية، والأغنية من محمد شافعي، ألحان إسلام رفعت، وتوزيع يحيى مهدي، قدم أكثر من أغنية خلال الفترة الماضية منها أغنية كده لأ، وهي الأغنية الدعائية لفيلم أبو نسب من بطولة محمد إمام والذي يُعرض حاليًا بالسينمات، وحققت الأغنية حتى الآن 780 ألف مشاهدة على يوتيوب، وهي من كلمات منة عدلي القيعي، ألحان إيهاب عبد الواحد، وتوزيع موسيقى أحمد طارق يحيى وإسماعيل نصرت.