ميرنا شلبي تستعد لطرح أولى أغانيها "سببه ايه الرجوع"

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أحمد جودة - القاهرة - تستعد المطربة ميرنا شلبي لطرح أولى أغانيها من إنتاج روتانا للصوتيات والمرئيات، وتحمل الأغنية اسم "سببه ايه الرجوع" من كلمات وألحان مصطفى وفقي وتوزيع وميكس وماستر نادر سليمان

ومنتج فني سعيد إمام ومدير انتاج ماجد سليمان، ومن المقرر طرحها يوم السبت المقبل، على منصات التواصل الاجتماعي واليوتيوب، وتحمل عدد من المفاجئات.

ميرنا شلبي

تصريحات ميرنا شلبي:

وتقول ميرنا في تصريحات صحفية، بذلنا مجهود كبير مع فريق عمل الأغنية، ونتمنى أن يكلل الله مجهودنا بالنجاح، مبدية سعادتها بالتعاون مع روتانا في أول أغانيها، التي تعتبرها مرحلة جديدة في مسيرتها الغنائية، كما توجه بالشكر لسعيد إمام على دعمه لها خلال هذه الفترة.

وأعلنت مؤخرا المطربة ميرنا شلبي علي صفحة التواصل الاجتماعي الفيس بوك قائلة: خطوة جديدة طال انتظار الإعلان عنها للوقت للمناسبات، تم التعاقد مع شركة روتانا ويشرفني ويسعدني الانضمام لمؤسسة عظيمة مثل روتانا، انتظروا اعمال كتير مختلفة واولهم سببه ايه الرجوع.

ميرنا شلبي

آخر أعمال ميرنا شلبي:

ويذكر أن قدمت ميرنا شلبي مؤخرًا أغنية تامر حسني "ناسيني ليه" بصوتها، ورجت لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي الفيسبوك وكتبت:" وعشان تامر حسنى هيفضل نجم الجيل واغنيه هتفضل معلمة

معانا لو فات سنين حبينا نوصل ده بطريقتنا".

وأغنية "ناسيني ليه" من كلمات تامر حسين، وألحان تامر علي، وتوزيع وسام عبد المنعم، والأغنية من ضمن أغاني الألبوم، الذي إنتهي حسني، من تسجيل جميع أغانيه ومن المقرر طرحه مابين عيد الفطر وعيد الأضحى.

كلمات اغنية "ناسيني ليه":

ويقول مقطع من الأغنية:" انا مقدرش ابعد ثانية أنا بعدك مليش في الدنيا، يا اول حب عاش قلبي معاه الايام بقيت مش هي، يا ريت ترجع وحشت عينيا حياتي في بعدك انت مش حياه".