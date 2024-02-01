خالد الصاوي يكشف عن تطورات حالته الصحية

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أحمد جودة - القاهرة - كشف الفنان خالد الصاوي في تصريحات تلفزيونية، تطورات حالته الصحية بعد تعرضه لوعكة صحية مؤخرًا، مشيرًا إلى أنه يعاني من مشاكل في الجيوب الأنفية.

خالد الصاوي يكشف تطورات الحالة الصحية له

وقال خالد الصاوي: عندي مشكلة في الجيوب الأنفية فبيحصلي مشكلة في التنفس بشكل موسمي.. كل يوم بتمرن حديد وتدريبات بوكس والحمد لله في رضا ونعمة كبيرة بحمد ربنا عليها.

لهذا السبب خالد الصاوي يعتذر عن لقائه مع إنجي علاء

ويذكر أن اعتذر خالد الصاوي عن لقائه مع إنجي علاء، بعد تعرضه لوعكة صحية، تعرض على إثرها لإجراء عملية جراحية، الأمر الذي دفع رواد التواصل الاجتماعي للبحث عن أسباب الوعكة الصحية وآخر تطورات حالته، وعانى الصاوي من آلام حادة في الضروس، ما دفع الأطباء إلى إجراء عملية تركيب أسنان له، لذلك كان يجب عليه أخذ راحة من التصوير لعدم قدرته على الكلام.

أحدث أعمال خالد الصاوي

ومن ناحية اخري، يعكف خالد الصاوي خلال الفترة الحالية على تصوير مشاهده في مسلسل صدفة، الذي من المقرر أن يُعرض في رمضان 2024، والعمل من بطولة ريهام حجاج، بجانب مشاركة عدد كبير من الفنانين الكبار أبرزهم سلوى خطاب وفراس سعيد ورحاب الجمل وعصام السقا وتامر يسري ونور إيهاب، سليم الترك، علاء خالد، يوسف رأفت وغيرهم.

آخر أعمال الفنان خالد الصاوي

والجدير بالذكر ان آخر أعمال الفنان خالد الصاوي فيلم “ليه تعيشها لوجدك”، يضم نخبة من نجوم الفن فهو من بطولة النجوم خالد الصاوي، شريف منير، سلمى أبو ضيف، محمد رضوان، خالد عليش، مؤمن نور، فاطمة عادل، رؤي شنوحة، أمينة شلباية في أولى تجاربها بمجال التمثيل، وإنتاج شركة "Iproductions" وإشراف عام على الإنتاج بشرى رزة، وبالتعاون مع روتانا ستوديوز، والفيلم كتبه الدكتور أحمد عزيز وللمخرج حسام الجوهري، تدور أحداثه في إطار إجتماعي من خلال قصة إنسانية حيث يناقش فكرة الوحدة وتأثيرها السلبي على الإنسان، وحكاية بين خالد الصاوي وشريف منير وسلمى أبو ضيف التي تقع في حب رجل في عمر والدها تصغره بأكثر من 20 عامًا، بالإضافة إلى جانب مناقشة أهمية الصداقة التي تدوم لسنوات طويلة، وتتوالى الأحداث في إطار تشويقي.