تحت عنوان "ضحكاتك بترد الروح ".. وديع مراد يطلق "قمر الزمان 2"

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أحمد جودة - القاهرة -

أطلق النجم السورى وديع مراد كليب "قمر الزمان 2" والذى حمل عنوان "ضحكاتك بترد الروح " وذلك عبر قنواته وصفحاته الرسمية على السوشيال ميديا بالإضافة إلى مختلف منصات الموسيقى الرقمية والقنوات الفضائية العربية.

كليب قمر الزمان

تفاصيل كليب "قمر الزمان 2":

وصوّر وديع مراد " قمر الزمان 2 - ضحكاتك بترد الروح " في لبنان مع المخرج محمد أبو فلح حيث شارك في هذا الكليب الممثل ميشال أبو سليمان في إطلالة خاصة ومميزة بعد أن شارك في الجزء الأول من الأغنية قمر الزمان التي حققت نجاحًا كبيرًا على مدى 18 عاما حققت خلالها الملايين من المشاهدات.

و أغنية "قمر الزمان 2 - ضحكاتك بترد الروح " كلمات علي الكوز، لحن الراحل يائل بشلاوي، توزيع فادي تمور، استديو عامر منصور، ميكس وماسترينغ جوزيف كرم وانتاج Wadih Production AB وبالتعاون مع وتري.

كليب قمر الزمان

ويذكر أن النجم العربي وديع مراد يعيش حالة من النشاط الفني الكبير حيث يستعد للتحضير لأعمال غنائية يتم الكشف عنها على التوالي خلال الأيام القليلة القادمة مفاجأة للجمهور.

حفل وديع مراد في مصر:

وجدير بالذكر أن أحيا المطرب السورى الكبير وديع مراد منذ الشهر الماضي حفلا غنائيا للمرة الأولى بمصر عقب مسيرة فنيّة تمتد لأكثر من 20 عاما من النجاح اثرى خلالها الموسيقى العربية بالعديد من الأعمال الطربية المميزة.





و شهد الحفل بالقاهرة حضور كامل من مختلف الجنسيات العربية ممن استمتعوا بوصلة من أغانيه الطربية المميزة منها حلوي الدنيا، قمر الزمان، الدنيا مصالح، السنين.. بالإضافة إلى لاتنحني وساكت وغيرها ممن قدمها تلبية لرغبات الجمهور حتى الساعات الأولى من صباح اليوم التالي.