نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد طرحها لـ ثلاث أغاني دفعة واحدة.. مايا دياب تتصدر منصة اكس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر اسم النجمة اللبنانية مايا دياب تريند محركات البحث وخاصة منصه أكس، وذلك بعد طرحها لـ ثلاث أغاني دلعه واحده من الالبوم الجديد.

وجاءت ردود الأفعال إيجابية حول الأغاني وتفاعل معها الجمهور بشكل كبير، ويبرز لكم دوت الخليج الفني بعد من ردوود الأفعال:

_ ‏فينا نعترف بجرأة ‎مايا دياب ؟ 3 اغاني بيوم واحد بهالوقت وكل أغنية بلون مختلف وكل وحدة أحلى من التانية...مهتمة بالتفاصيل حتى بالفيديو كليب...لأ مايا بتستاهل تحية بصراحة

_ مبدعة بتتعب عحالها لتقدم دائما الشي الجديد والغريب كتير حبيت الاغاني بحب كلشي بتقدمو ولبسها دايمااا ترند بصير بعدها.

_ عنوان التجدد والابداع.. صوت حضور جمال كاريزما دائما متجددة ومجتهدة مبروك ‎

مايا دياب

مايا دياب تطلق ثلاث أغنيات جديدة من ألبوم My Maya

وفي سياق آخر أطلقت النجمة اللبنانية مايا دياب ثلاث أغنيات جديدة من ألبوم MY MAYA بعد طول إنتظار، إذ كانت قد صدرت الأغنيات الأولى من الألبوم بالأشهر الماضية وهي "طاقة ايجابية" و"تقلان".

وتقدم مايا حاليًا لمحبيها أغنياتها الجديدة المنوعة من حيث اللهجات والأنماط الموسيقية منها "كلّن قالولي" وهي الأغنية اللبنانية التي تتعاون بها مجددا مع الفنان زياد برجي من حيث الكلام واللحن وهي من توزيع المبدع هادي شرارة. وتدمج مايا بهذه الأغنية الكثير من مشاعر الحب والحزن بأسلوبها وإحساسها الخاص.

مايا دياب باللهجة المغربية من جديد:

وبعد نجاح أغنية "ديالي" باللهجة المغربية، تكرر مايا تجربتها مع جمهور المغرب العربي بأغنية "قولّي" وهي من كلمات وألحان محمد المرابط وتوزيع يونس الجحفاوي، أما الأغنية الثالثة من الألبوم فهي مصرية بعنوان "تعالى وافرح" من كلمات أحمد المالكي، ألحان مدين وتوزيع هادي شرارة.

مايا دياب

ويتبقى من الألبوم أغنية واحدة ستقدمها على طريقة الديو مع نجم عالمي تكشف تفاصيلها لاحقًا وحينها يكون الألبوم قد اكتمل، وتتعاون مايا بهذا الألبوم مع Warner music Middle east، وقد صورت أغاني الألبوم كلها بطريقة مبتكرة وبأجواء متشابهة تجمع بين البساطة والفرح والرومانسية مع المخرج جو بو عيد.

ويذكر أن بدأت مايا منذ حوالى أسبوع بالترويج لأغنيات ألبومها عبر مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بها وكشفت تفاصيل الأغنية وأجوائها وردة فعلها عليها، فاستطاعت من خلال تفاعل جمهورها معها بأن تتصدر الترند وبأن تكون حديث الصحافة العربية حتى قبل إصدار الألبوم.