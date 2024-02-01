نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شارموفرز.. يطرح "كلام الماما" وأحمد بهاء يهديها إلى والدته في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - طرح فريق شارموفرز على اليوتيوب، وجميع المنصات الرقمية، ومحطات الراديو أحدث فيديو كليب لأغنية "كلام الماما"، وقام النجم أحمد بهاء بإهداء هذه الأغنية إلى والدته، وإلى كل أم قامت بواجب الأمومة بكل حب، وعلى أكمل وجه، وأصبحت رمزا للتضحية والخير والإيثار، على كل ما تفعله لأبنائها.

والمفاجأة فى الكليب هى المشاهد الحقيقية، التى ظهر فيها لأول مرة أحمد بهاء، وهو طفلا رضيعا، ثم طفلا صغيرا مع أسرته، والمفاجأة أيضا المشهد الأخير الذى جمع بين أمهات الفنان أحمد بهاء، والفنان محمد العرقان والفنان محمد الفاره، وهن يجلسن معا ويتناولن الشاى فى البلكونة.



حرص أحمد بهاء فى نهاية الفيديو كليب، على كتابة إهداء خاص إلى والدته وإلى كل أم قال فيه: "مش بعرف أعبر بالكلام فقلت أعبر لك بأحسن طريقة بعرف أعبر بيها.. شكرا يا ماما.. الأغنية دى إهداء لكل أم حاربت لتربية أولادها.. أحمد بهاء.

أغنية "كلام الماما" من كلمات وألحان أحمد بهاء، وتوزيع موسيقى عادل محمد ونوفو - عيسى اسود، ومن إخراج أحمد بهاء، ومن إنتاج فريق شارموفرز، وتوزيع شركة "ديجيتال ساوند.

وتقول كلماتها:..

فى الشكل غلاوة والنفوس غلابة

بيخافوا من الهوا وبيخدوا له دواء

العين مركزة والحارس ربنا كنا عند ماما

بنبخرو ياما قلبى باع اللى مش شارى

ما فى زعل لا مفيش داعى الطيور على اشكالها

بتقع بس انا اللى وقعت وقمت تانى

الصحاب مش بيدوموا وبيقلوا عدد

كتير بيقولوا بس مين السند

فاكر يا ماما كلامك وبغنيه بعرفك انك جبتى ولد

فاكر يا ماما كلامك وبغنيه

فاكر يا ماما كلامك وبغنيه

سامع يا ماما صوتك ايوه واصلى

لسه بيرن رن فى ودنى

مش هسمع دول ولا دول

سامع كلامك انتى صوتك بانادول

معلش دماغى نشفه دوم

مع انك اديتينى كل الحلول

كنت ازعل من كلام الماما عدى الزمن كانت تقوله ياما

مسمعتوش ورجعت لوراء

ego ego ego ego

فاكر يا ماما كلامك وبغنيه

فاكر يا ماما كلامك وبغنيه

سامع يا ماما صوتك ايوه واصلى

لسه بيرن رن فى ودنى

غرورى فى الطفولة كان عامينى عن ان اشوف طريقى

الزمن عدى والشارع ربى وشال الغمامة من على عينى

ماما ماما قوليلى ياما كمان ياما

ماما ماما قوليلى ياما كمان ياما

فى الشكل غلاوة والنفوس غلابة

بيخافوا من الهوا وبيخدوا له دواء

العين مركزة والحارس ربنا

كنا عند ماما بنبخرو یاما