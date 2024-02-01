نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "أحبني كما أنا".. ميادة الحناوي تطرح أغانيها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - طرحت المطربة ميادة الحناوي أغنيتها الجديدة "أحبني كما أنا"، من كلمات الشاعر نزار قباني، وألحان الموسيقار الدكتور طلال، وتوزيع يحيى الموجي، وإشراف خالد أبو منذر.

تفاصيل أغنية "أحبني كما أنا"

وتأتي الأغنية بعد غياب طويل للمطربة الكبيرة ميادة الحناوي، والتي قامت بتصوير كليب الأغنية في دبي، وهي من إخراج عماد باسيل، ويأتي الكليب أشبه بقصة رومانسية قصيرة، حيث استمر التصوير 4 أيام، باستخدام أحداث التقنيات السينمائية، وتتمحور قصة الكليب حول المشاعر والأحاسيس التي تجمع بين المحبين، الأغنية تحمل رؤية فنية متنوعة وأسلوب متطور في عالم الموسيقى والغناء العربي، من خلال كلمات معبرة تحاكي شتى نواحي المشاعر الإنسانية، وألحان تمس الأحاسيس والذوق الرفيع ورقة النغم بقالب ومضمون مختلف ومتطور.

كلمات اغنية "أحبني كما أنا"

احبني كما انا بلا مساحيق ولا طلاء

أحبني كما تحب النجوم السماء

فالحب ليس مسرحا تعرض فيه آخر الأزياء

لكنه الشمس والرقي والعطاء

إن كنت حقا تعرف النساء

أحبني تلميذة تعلمت مبادئ الحب على يديك

أحبني شريكة لا دمية من ورق لديك

أحبني برغم ما ارتكبته في الحب من أخطاء

ولاتؤاخذني إذا غضبت

أو سبحت عكس الماء

فأنت عن يميني والخوف عن يساري

فكيف ياحبيبي سأقطع الصحراء

تحت سماء الصيف أو عباءة الشتاء

وضمني حتى نصير قطعة واحدة

وتسقط الحدود بين الأرض والسماء

نبذة عن ميادة الحناوي

ميادة الحناوي هي مغنية سورية ولدت في مدينة حلب، لقبت بمطربة الجيل وصنفت في الصف الأول بين المطربات العرب حيث غنت في صغرها وأعاد اكتشافها الموسيقار محمد عبد الوهاب عندما استمع إلى صوتها في إحدى سهراته بمصيف بلودان بسوريا، حيث كان عبد الوهاب صديق شخصي لوزير الدفاع السوري آنذاك عدنان دباغ، والذي كان زوجًا للفنانة ميادة الحناوي عام 1977 وخلال السهرة استمع موسيقار الأجيال لصوت ميادة وأبدى إعجابه الشديد بصوتها الجميل وتم الاتفاق أن تزور مصر لتنطلق منها فنيا، وهو ما رفضتهُ ميادة آنذاك معربة عن رفضِها لفكرة احتراف الفن، اكتسبت شهرة بعد أن صدرت أغانيها عن طريق الكاسيت وإذاعة أغاني مصورة بالفيديو عبر شاشة التلفاز، وكانت تقدم حفلاتها في الكثير من البلاد العربية.