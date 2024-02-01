فن ومشاهير

بعد تعرضها لوعكة صحية.. حقيقة دخول رنا رئيس المستشفى

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد تعرضها لوعكة صحية.. حقيقة دخول رنا رئيس المستشفى في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف حاتم مدير أعمال الفنانة رنا رئيس، تفاصيل الحالة الصحية لها، ونفي أنباء دخولها للمستشفي، موكدا أنها تستكمل حاليا تصوير مشاهدها فى مسلسل سر إلهي والذى تخوض به موسم رمضان القادم.

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حقيقة دخول رنا رئيس المستشفى

 

وأضاف حاتم أن رنا رئيس تتواجد حاليا داخل اللوكيشن وكل ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي أخبار غير صحيحة وأنها لم تتعرض لأى وعكة صحية، لم تدخل المستشفى قائلا: “بعد الشر عليها ده فال وحش أوى رنا كويسة وبتصور مسلسلها بشكل طبيعي”.

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أحدث أعمال رنا رئيس

 

ومن ناحية اخري، أطلقت منصة واتش إت، برومو مسلسل إنترفيو، من أعمالها الأصلية اليوم، بالتعاون مع شركة انترو ميديا للمنتجة هبة الهواري، ومن المقرر إذاعته قريبًا، وتقدم رنا أول بطولة مطلقة لها، كما تقدم أول تجربة للفنان السوري الشاب خالد شباط في الدراما المصرية، وتجسد رنا ضمن الأحداث فتاة تعيش قصة حب عن طريق الذكاء الاصطناعي والمسلسل يتكون من 8 حلقات، ويشارك في بطولته الفنان السوري خالد شباط، في أول أدواره بالدراما التليفزيونية في مصر، بعد نجاحه بمسلسل كريستال، الذي عُرض مؤخرًا.

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آخر أعمال رنا رئيس

 

والجدير بالذكر ان آخر أعمال رنا رئيس هو مشاركتها مع النجمة إسعاد يونس فى فيلمها الجديد "عصابة عظيمة"، الذى يعرض خلال الوقت الحالي فر دور العرض السينمائية المختلفة، وهو من بطولة إسعاد يونس، كريم عفيفي، رنا رئيس، محمد محمود، فرح الزاهد، وعنبة، مع عدد من ضيوف الشرف منهم محمد ثروت وعارفة عبد الرسول، والفيلم من تأليف هاجر الإبياري وإخراج وائل إحسان، وايضا شاركت في فيلم أولاد حريم كريم، بطولة مصطفى قمر، داليا البحيري، علا غانم، بسمة، خالد سرحان، عمرو عبدالجليل، بشرى، ومن الشباب تيام قمر، رنا رئيس، هنا داود، تأليف زينب عزيز، إخراج علي إدريس، تدور قصة فيلم «أولاد حريم كريم»، بعد مرور نحو 18 عامًا، من وفاة زوجة كريم يقوم بدوره مصطفى قمر، التي تركت له طفلة صغير، تمر السنوات وتقع الشابة في حب أحدهم، وتتصاعد القصة في إطار لايت كوميدي.
 

سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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