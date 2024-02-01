نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتفليكس تكشف عن مجموعة أعمالها لعام 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ما جديد نتفليكس للعام 2024؟ تقدم نتفليكس تشكيلة واسعة ومتنوّعة من الأفلام والمسلسلات والألعاب الجديدة لهذا العام من جميع أنحاء العالم، سواءً كنتم تترقبون عودة أعمالكم المفضلة بمواسمها الجديدة، مثل "لعبة الحبار: الموسم الثاني"، أو "Rebel Moon: جزء 2: حافرة الندوب"، أو ترغبون في استكشاف مغامرة جديدة مع "معضلة الأجسام الثلاثة".

نحن في نتفليكس جاهزون لأخذكم في رحلة شيّقة على مدار العام، في حين يعود إدي ميرفي في فيلم "شرطي بيفرلي هيلز"، وستستمتعون بالنسخة السينمائية الحية المستوحاة من Avatar: The Last Airbender،

نتفليكس تضم مزيد من الأعمال التشوقية

كما يمكنكم مشاهدة جينيفر لوبيز وهي تحاول إنقاذ البشرية في فيلم "أطلس". بالإضافة إلى ذلك، تنتظركم مواسم جديدة من "إميلي في باريس"، و"بريدجرتون"، و"هيئة دبلوماسية"؛ والمزيد من الأعمال المشوّقة.

أما على صعيد الألعاب، ستكتشفون خبايا العالم السفلي في "Hades" وتطلقون العنان لعالم السرعة في لعبة "Sonic Mania Plus".