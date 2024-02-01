نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شريف منير وسلمى أبو ضيف وخالد الصاوي في كواليس فيلم "ليه تعيشها لوحدك" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ‎نشرت شركة ديجيتايزد فيديو من كواليس تصوير فيلم "ليه تعيشها لوحدك" الذي طرح في السينمات منذ أيام.

‎وظهر في الفيديو الذي يضم ملخص لتصوير اغلب مشاهد العمل أبطال وصناع الفيلم وراء الكواليس ومواقع التصوير داخل وخارج القاهرة وكانت شركة ديجيتايزد هيا المسؤولة عن تصوير هذه الكواليس.

أحداث فيلم ليه تعيشها لوحدك

‎فيلم ليه تعيشها لوحدك تدور أحداثه في إطار اجتماعي من خلال قصة إنسانية بين خالد الصاوي وشريف منير وسلمي أبو ضيف التي تقع في حب رجل في عمر والدها، وتتوالي الأحداث في إطار تشويقي.

ابطال فيلم ليه تعيشها لوحدك



‎فيلم ليه تعيشها لوحدك، كتبه الدكتور أحمد عزيز وللمخرج حسام الجوهري وبطولة النجوم خالد الصاوي، شريف منير، سلمي أبو ضيف، محمد رضوان، خالد عليش، مؤمن نور، فاطمة عادل، رؤي شنوحة، أمينة شلباية في أولي تجاربها.