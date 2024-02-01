نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد مساندته للقضية الفلسطينية.. محمد إمام يرد على الجمهور السعودي بعد هجومه عليه في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - خرج الفنان محمد إمام عن صمته بعد الهجوم الكبير الذي تعرض له من الجمهور السعودي وأثناء تواجده في حفل jay awards في المملكة العربية السعودية.

منشور محمد إمام:

وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع التغريدات منصة اكس تويتر سابقًا، وكتب:" تابعت الفترة اللي فاتت جدل بسبب كلمتي في حفل الچوي أوورد،أكن للمملكة السعودية بقيادتها وشعبها ورموزها كل الحب والإحترام كما أكنه لبلدي أو لأي بلد عربي.

وأضاف:" وسعيد بالنهضة الفنية العالمية التي تحدث فيها وعلى التكريم الجميل للزعيم.. واشكرهم دائمًا على حفاوتهم في استقبالنا.. أعلم أن ليا جمهور كبير جدًا في السعودية جعلوا أفلامي عندهم من أعلى الإيرادات ومسلسلاتي من أعلى المشاهدات".

وتابع: "أنا فنان مصري عربي قبل كل شيء.. واتربيت على أن الفن وسيلة للتواصل بين الشعوب وفهمهم لبعضهم البعض وتقبل الاخر.. وهذا أسمى معاني الفن وأتمنى أن أخدم هذا المعنى.. كل الحب والاحترام لجمهوري في كل الوطن العربي".

محمد إمام

الهجوم على محمد إمام في المملكة العربية السعودية:

وجاء الهجوم على إمام بعد حديثه ودعمه للشعب الفلسطيني، أثناء صعوده على المسرح مع شقيقه لإستلام تكريم والده، وقال إمام:" عايز اقول تحية كبيرة للشعب الفلسطيني البطل، وأحنا مش ناسينكم وديما في قلوبنا".

آخر أعمال محمد إمام:

ويذكر أن آخر أعمال محمد إمام هو فيلم أبو نسب الذي يعرض حاليًا في دور العرض السينمائية، والذي حقق نجاحًا كبيرًا منذ عرضه، وتدور قصته في إطار تشويقي كوميدي، حول شخصية طبيب، ويلعب دوره الفنان محمد إمام، حيث يدخل في العديد من الصراعات بسبب أزمة النسب، والمشاكل التي تحدث بين العائلات بسبب هذا الأمر ويضع الفيلم حلول للعديد من المشكلات الاجتماعية التي يعانيها الشباب.

أبطال فيلم أبو نسب



ويشارك في بطولة فيلم أبو نسب محمد إمام، ياسمين صبري، وفاء عامر، ماجد الكدواني، محمد لطفي، علاء مرسي، صلاح عبد الله، هالة فاخر، وغيرهم من النجوم ومن تأليف أيمن وتار، وإخراج رامي إمام، وإنتاج أحمد الجنايني.