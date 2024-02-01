تفاصيل شخصية ميرفت أمين في مسلسل "مليحة" رمضان 2024

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أحمد جودة - القاهرة - تعاقدت الفنانة القديرة ميرفت أمين على المشاركة في بطولة مسلسل "مليحة" الذى يقدم بطولته النجم دياب، والمقرر عرضه في رمضان 2024.

تفاصيل شخصية ميرفت أمين في مسلسل "مليحة"

وتجسد ميرفت أمين شخصية والدة الفنان دياب في أحداث المسلسل، والعمل من تأليف رشا عزت الجزار، وإخراج عمرو عرفة، وإنتاج المتحدة للخدمات الإعلامية.

تفاصيل مسلسل "مليحة"

يلقى العمل الضوء على القضية الفلسطينية والانتهاكات التي يعانى منها الفلسطينيون في قطاع غزة من قوات الاحتلال الإسرائيلى، وبدأ صناع المسلسل التصوير الأيام الماضية، حيث صور بعض المشاهد كل من الدكتور أشرف زكى والفنانة حنان سليمان، ومن المقرر أن يبدأ دياب تصوير دوره في العمل خلال الأيام المقبلة.

أعمال ميرفت امين في رمضان 2023

ومن ناحية اخري، شاركت ميرفت أمين مسسل "تغير جو" بطولة منة شلبى، وعرض في رمضان الماضى، وشارك في بطولته كل من إياد نصاد نصار، عصام عمر، عايدة الكاشف، تأليف منى الشيمى، إخراج مريم أبو عوف، وكانت أحداثه تدور في إطار درامي، يتناول المسلسل قصة الفتاة شريفة التي تواجه وتمر بالعديد من الأزمات المختلفة، منها معاناة والدتها من إدمان الكحول والمهدئات، مع توالي الأحداث تقع في حب دكتور جامعي، وتستمر الأحداث بين بيروت والقاهرة.

اخر اعمال ميرفت امين

وكان آخر أعمال ميرفت امين هو مسلسل "إلا أنا" حكاية حكايتي مع الزمان" عام 2021، بينما كان آخر أعمالها في السينما فيلم "أعز الولد" مع الفنانة دلال عبدالعزيز، وشيرين، وإنعام سالوسة، وتدور أحداثه في إطار كوميدي عن 5 أطفال يتم اختطافهم خلال توجههم إلى المدرسة، فتقرر الجدات التصدي للمختطفين.

نبذة عن ميرفت امين

ولدت ميرفت أمين في المنيا، والدها من القاهرة، ووالدتها من اسكتلندا، وأقامت هناك عامين، حتى عادت مرة أخرى أثناء تصوير أحد أعمالها، لم يكن في نيتها خوض مجال التمثيل، وعرض عليها أحد أقاربها، حضور تصوير فيلم للفنان رشدي أباظة وأحمد رمزي وشريفة ماهر، ورشحها أحمد رمزي فيما بعد للفنان أحمد مظهر للمشاركة معه في فيلم “نفوس حائرة”، وتواصلوا معها، ووافقت على العمل ومن هنا انطلقت مسيرتها الفنية، وتزوجت ميرفت أمين 5 مرات في حياتها، بداية من المطرب السوري موفق بهجت، الذي قبض عليه في قضية مخدرات فيما بعد فطلبت منه الطلاق، ثم تزوجت عازف الجيتار عمر خورشيد وانفصلت عنه بسبب ارتباطه بأخرى في نفس الوقت، ارتبطت بالفنان حسين فهمي وأنجبت منه ابنتها منه، لكنهما انفصلا بعد سنوات، وتزوجت من بعده المنتج حسين القلا، ثم رجل الأعمال مصطفى البليدي.