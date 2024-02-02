نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تكريم عاصي الحلاني وحميد الشاعري في ملتقى التميز والإبداع العربي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كرم ملتقى التميز والإبداع العربي في دورته الثانية برئاسة دكتورة داليا المتبولي أستاذ الإعلام بجامعة دمياط والمقام تحت رعاية وزارة الثقافة، عدد من نجوم الفن منهم النجم اللبناني عاصي الحلاني وحميد الشاعري وحكيم وإلهام شاهين وأكرم حسني وحسن الرداد ودرة وبشرى وذلك في الحفل الضخم الذي أقيم أمس في إحدى الفنادق الكبرى حيث شهد الحفل تكريم المميزين والمبدعين في كل المجالات الفنية والإعلامية حيث كرم الإعلامي رامي رضوان وفي مجال الرياضة تكريم كابتن أحمد حسن.

أكرم حسني يهدي جائزته لوائل الدحدوح

وكان من أبرز المكرمين الفنان أكرم حسني الذي أهدى تكريمه للصحفي الفلسطيني وائل الدحدوح وعلق قائلًا: "فخور أني موجود وبتكرم بحضور نخبة كبيرة من كل الدول العربية، ولما الواحد بيدخل تجربة فنية بيتعامل معاها على أنها درس، وبما إني قلت سيرة الدرس عايز أذكر شخص عظيم علمني وعلم الوطن العربي، هو شخص معرفوش بشكل شخصي لكن الوطن العربي كله يعرفه، هو الصحفي أكرم حسني أهدي له تكريمي وهو علمنا الصبر والثبات".

حضور ملتقى التميز والإبداع



وحضر الاحتفالية عدد من النجوم والفنانين، أبرزهم: أكرم حسني، مي كساب، ونجم منتخب مصر السابق الكابتن أحمد حسن، كما حضر نخبة من الفنانين والرياضيين من بعض الدول العربية منها تونس والمغرب والعراق والسعودية، وغيرها.