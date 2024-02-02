انت الأن تتابع خبر ميادة الحناوي ترفض مقارنتها بكاظم الساهر والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قالت الفنانة السورية ميادة الحناوي أنها سعيدة بتعاونها مع الموسيقار طلال في أغنيتها الجديدة "أحبني كما أنا" من كلمات الشاعر الراحل نزار قباني وإنتاج "روتانا" .



وخلال حديثها لموقع "فوشيا" وصفت ميادة تجربة الغناء بالفصحى بأنها "رائعة"، مشيرة إلى أنها سبق وأن خاضت هذه التجربة من خلال قصيدة "أشواق" للموسيقار الراحل رياض السنباطي، فضلا عن أدائها عددا من القصائد الوطنية والرومانسية مثل، "دمشق المجد"، و"هي دمشق" و "بيروت" وأيضا "القدس" للشاعر الفلسطيني رامي اليوسف.



وقالت المطربة ميادة : نحن أبناء حلب نعيش بين تراث الشعر العربي ونتربى على أبي العلاء المعري والسهروردي ورابعة العدوية وأبي فراس الحمداني وغيرهم من الشعراء.



وتابعت: "أحببت تجربة الغناء باللغة الفصحى لأنها تمنح الفنان مساحة أكبر للتعبير عن مشاعره وأفكاره".



ورفضت ميادة أن تكون قد شعرت بالخوف من فكرة مقارنتها مع الفنان كاظم الساهر وغيره من النجوم الذين أدوا القصائد العربية.



وقالت: أحترم جميع الفنانين الذين قدموا أغاني باللغة الفصحى، لكنني لا أتبع قاعدة الأسماء بقدر ما أبحث عن مستوى الكلام والألحان.



وأضافت أن كوكب الشرق أم كلثوم غنت للشاعر الكبير الراحل نزار قباني، وتبعتها الفنانة نجاة الصغيرة التي أدت عددا من أعماله، كذلك الراحلة الفنانة فايزة أحمد، والفنان كاظم الساهر قدم قصيدته بأسلوب موسيقي جديد، معقبة: هذا لا يعني أنه جرى المقارنة بيننا، فكل فنان له أسلوبه الخاص .