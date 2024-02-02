نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد حماقي ينشر صورة لنجلته بجانب ميسي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نشر الفنان محمد حماقي صورة لنجلته فاطمة برفقة اللاعب ليونيل ميسي وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع إنستجرام ".

علق قائلا: "تومي مع ليو"، فيما لاقى المنشور إعجاب جمهوره ومتابعيه.

حفلات

يستعد محمد حماقي لإحياء حفله غدًا على مسرح بنش مارك في جدة، تحت رعاية المستشار تركي آل شيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، ومن المفترض أن يقدم للجمهور باقة من أشهر أغانيه، وسبق وأعلنت الهيئة المنظمة للحفل عن طرح التذاكر منذ فترة، والتي بدأ سعرها من 450 ريال سعودي.

أما أحمد سعد فيستعد لإحياء حفله غدًا في القرية العالمية بدبي، وذلك بعد تأجيله، حيث كان من المقرر أن يحيي حفله الليلة، وجاء التأجيل نظرًا لسوء الأحوال الجوية، وهو ما أكده من خلال حسابه الرسمي على إنستجرام، حيث كتب: تنويه... نظرًا للأحوال الجوية المتوقعة، تم تغيير موعد حفلة الفنان أحمد سعد في ‫القرية العالمية‬ إلى الجمعة 2 فبراير.

جولات حماقي

ومن ناحية اخري، يستعد محمد حماقي خلال هذه الفترة لجولته الغنائية بالولايات المتحدة الأمريكية وكندا، والتي يقدم خلالها أكثر من حفل خلال فبراير الجاري ومارس المقبل، ومن المقرر أن يفتتح حماقي الجولة يوم 23 فبراير في تورنتو بكندا، ثم في لوس أنجلوس بالولايات المتحدة يوم 25 فبراير، ويقدم بعدها حفلًا جديدًا في 1 مارس بنيويورك، وحفل آخر يوم 2 مارس بالعاصمة واشنطن، ويختتم حماقي جولته بحفل في مدينة ديترويت بولاية ميشيغان الأمريكية.