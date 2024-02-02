نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أنغام وأحمد سعد يشاركان في احتفالات الكويت بالأعياد الوطنية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تستعد الفنانة أنغام، والفنان أحمد سعد للمشاركة في حفلات مهرجان «فبراير الكويت»، وذلك في إطار احتفالات دولة الكويت بالأعياد الوطنية، وذلك يومي 8 و14 من شهر فبراير الحالي، بمشاركة الفنانة أصالة.

ويشارك في المهرجان عدد كبير من نجوم الغناء العربى والخليجي، الذين يتمتعون بشعبية كبيرة لدى الجمهور، وتشمل القائمة مجموعة من أبرز الفنانين فى المنطقة العربية، وستكون أولى الحفلات اليوم للفنان السعودى محمد عبده، بينما ستكون الحفلة الثانية للفنانة الكويتية نوال بمشاركة الفنان الكويتى مطرف المطرف غدا.

وفى 9 فبراير سيكون هناك حفل خاص ضمن المهرجان للفنان العراقى ماجد المهندس، ثم حفل للفنان الكويتى نبيل شعيل وفرقة ميامى 15 فبراير، ويختتم 16 الشهر الحالى مهرجان فبراير الكويت بحفل غنائي للفنان الكويتي عبد الله الرويشد.

حصول أنغام على الإقامة الذهبية

يذكر أن منحت المملكة العربية السعودية المطربين المصريين أنغام وتامر عاشور الإقامة الذهبية للمملكة، وذلك خلال حفلهما بعنوان حوار غنائي الذي يقام ضمن حفلات موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية.

وأعلن أحد المنظمين خلال الحفل: أبارك هذا النجاح الكبير للنجمة أنغام والنجم تامر عاشور وأحب اقول وفي مملكة العطاء والوفاء ووطن الفن ومحضر الإبداع نعلن بعد العطاء الفني الكبير ومشاركتهما الكبيرة ومكانتهما الغالية ومحبتهما عند الجمهور السعودي، تم منح الفنانين تامر عاشور وأنغام الإقامة الذهبية الخاصة من المملكة العربية السعودية.

وكان المطربان تامر عاشور وأنغام قد أحيا حفلهما الغنائي بعنوان حوار غنائي الذي تقدم من خلاله فكرة جديدة من صناع موسم الرياض، حيث يتم الغناء دويتو يجمع أغاني المطربين في أغنية واحدة وذلك على خشبة مسرح بنش مارك، إذ يقام الحفل ضمن حفلات موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية.

وشهد الحفل ظهور الفنانة أنغام على خشبة المسرح بغناء أغنية حالة خاصة جدا بمشاركة المطرب تامر عاشور الذي كان يدمج أغنيتها مع أغنيته الشهيرة من غير ما احكيلك، حيث غنى الثنائي الأغنيتين على شكل دويتو، إذ تفاعل معهما الجمهور بالتصفيق والغناء.

وأجريت منذ ساعات التحضيرات النهائية لحفل المطربة أنغام والمطرب تامر عاشور والذي من المقرر إقامته الخميس 25 يناير.

وكان قد أعلن المستشار تركي آل الشيخ موعد حفل الفنانة أنغام والفنان تامر عاشور وجاء الحفل تحت عنوان حوار غنائي، بالرياض على مسرح أبوبكر سالم.



وكان تركي آل الشيخ قد نشر بوستر حفل أنغام وتامر عاشور، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعى «X»، وعلق قائلا: «فكرة جديدة، حفلة عبارة عن حوار غنائي».