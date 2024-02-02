مي كساب تنشر مقطع فيديو لها من تكريم ملتقى التميز والإبداع العربي

القاهرة - محمد ابراهيم - نشرت الفنانة مي كساب مقطع فيديو من تكريمها من ملتقى التميز والابداع العربي من خلال حسابها الشخصي على موقع “إنستجرام”.

وكتبت مي كساب: “شكرا للجمهور الكريم وشكرا لملتقى التميز والابداع العربي”.

إشادة مي كساب بالسقا

حرصت الفنانة مي كساب على إشادة الفنان أحمد السقا ضم أحداث مسلسله جولة أخيرة الذى أنطلقت أولي حلقاته منذ أيام، حيث شاركت "مي" جمهورها بمنشور من خلال حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وأرفقت بتعليق قالت فيه: "عظمة على عظمة يا دكتور يحيى، أداء تمثيلي عالي جدًا، وإخراج عظيم وسيناريو متماسك جدًا، وتصوير وإنتاج وديكور وملابس وموسيقى عمل فني متكامل مشرف"

ومن جانبه، تصدر اسم الفنان أحمد السقا تريند مواقع التواصل الاجتماعى وأصبح حديث السوشيال ميديا مع بدء عرض الحلقات الثلاث الأولى من مسلسله الجديد "جولة أخيرة" الذى انطلق عرضه على prime video، اذ حظى العمل بمشاهدة وتفاعل كبير من الجمهور على أحداثه،

مسلسل "جولة أخيرة" بطولة أحمد السقا ويشارك في بطولته أشرف عبدالباقي، أسماء أبو اليزيد، رشدى الشامى، على صبحى، صفاء الطوخى، حنان سليمان، سحر رامى، الطفلة ملك فهمى، وضيفا الشرف أحمد فهمى وحنان مطاوع، وتأليف أحمد ندا ومحمد الشخيبي وإخراج مريم أحمدي.

جولة أخيرة

تدور أحداث "جولة أخيرة" في إطار تشويقي اجتماعي، حول الدكتور يحيى أحمد السقا الذي تمر حياته بالعديد من الأزمات، خاصة بعد ابتعاده عن ممارسة رياضة الفنون القتالية، كما يعيش حياة روتينية، وهو منفصل عن زوجته، وفجأة يظهر مدربه القديم الملقب بـ تامبي (أشرف عبد الباقى)، والذي يحاول إعادته لممارسة رياضة الفنون القتالية.