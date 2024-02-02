"على طريقة بموت يا فخري".. صلاح عبد الله يمازح جمهور بصحبة سليمان عيد

القاهرة - محمد ابراهيم - مازح الفنان القدير صلاح عبد الله جمهوره عبر موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك بسبب شدة البارد القارس مزاحًا بصحبة الفنان سليمان عيد "مسمسمسمساء الخي الخي الخي الخير”، وانهالت عليه التعليقات بالمزح من الجمهور.

الفنان القدير صلاح عبد الله والفنان سليمان عيد

آخر أعمال صلاح عبد الله

من جانب آخر كانت آخر أعمال الفنان الكبير صلاح عبد الله فيلم “ الإسكندراني” من بطولة الفنان أحمد العوضي.

أبطال فيلم “ الإسكندراني”

شارك في بطولة الفيلم الفنان أحمد العوضي والفنانة زينة والفنان القدير صلاح عبد الله والفنان القدير حسين فهمي و الفنانة الشابة تسنيم مطر والفنانة رحاب الجمل وعدد آخر من الفنانين والفنانات.

صلاح عبد الله يعيش فترة إنتعاش فنية

و في السياق ذاته يعيش الفنان القدير صلاح عبد الله فترة إنتعاش فنية فيشارك في عدة أعمال درامية في السباق الرمضاني المقبل فيواصل تصوير مسلسل “ عتبات البهجة” ومسلسل “ سر إلهي” ومسلسل “ حرب الجبالي ” ومسلسل “ جري الوحوش ” ومسلسل “ ب ١٠٠ راجل ” ومسلسل “ العتاولة ”

أبطال مسلسل “ عتبات البهجة”

يشارك في بطولة مسلسل “ عتبات البهجة” يحيى الفخراني، جومانا مراد، صلاح عبد الله، عنبة، خالد شباط، صفاء الطوخي، هنادي مهنا، سما إبراهيم، هشام إسماعيل، وفاء صادق، حازم إيهاب، يوسف عثمان، ليلى عز العرب، علاء مرسي، علاء زينهم.رؤية تلفزيونية وإشراف درامي لـ د.مدحت العدل، إخراج مجدي أبو عميرة، إنتاج جمال العدل، المسلسل عن رواية للكاتب إبراهيم عبد المجيد.

أبطال مسلسل “ سر إلهي”

يشارك في بطولة مسلسل “ سر إلهي” صلاح عبد الله، أحمد بدير، نهى عابدين، ميمي جمال، محمد ثروت، رنا رئيس، رشا مهدي، محمود الحديني، مراد مكرم، محسن منصور، أحمد مجدي، محمود حجازي، أحمد سلامة، مريم أشرف زكي، ومن تأليف أمين جمال، وإخراج رؤوف عبد العزيز