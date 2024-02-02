صبا مبارك عن "أنف وثلاث عيون": "قرأت رواية عنه ومش خايفة من المقارنات"

القاهرة - محمد ابراهيم - حل أبطال فيلم "أنف وثلاث عيون" ضيوفا على برنامج "معكم منى الشاذلى" التي تقدمة الإعلامية منى الشاذلى عبى شاشة ON.

وسألت منى الشاذلي الفنان ظافر العابدين عن تجسيده لشخصية قد قدمها سابقًا كل من محمود ياسين وكمال الشناوي وعمر الشريف. ردّ ظافر العابدين بأنه يحترم رموز السينما العربية، مؤكدًا على أهمية التمييز وتقديم شيء مختلف.

أوضح ظافر العابدين: "قد شاهدت الفيلم القديم منذ فترة، ولكن ركزت بشكل أكبر على سيناريو وائل حمدي ورؤية أمير رمسيس، شخصية دكتور هاشم تجسد واقع الكثيرين الذين يواجهون تأخرًا في الزواج، حيث يشير إلى أن الرجال يتزوجون في مراحل متأخرة حاليًا، وتظهر قضايا متنوعة كالمشاكل المالية كسبب محتمل لتأخر الزواج".

وأكدت صبا مبارك: "بالطبع قد شاهدت الفيلم الذي تم إنتاجه في وقت سابق وقرأت الرواية، ولكن ليس لدي خوف من المقارنات، شكسبير بروعة كتابته قد تم تقديمها بأكثر من طريقة وعدة مرات، وأشعر أن المقارنة لا تثير الرعب بالنسبة لنا، بل هي في صالحنا".

فيلم أنف وثلاث عيون

ويذكر ان فيلم أنف وثلاث عيون من بطولة كلا من ظافر العابدين، صبا مبارك، سلمى أبو ضيف، أمينة خليل التي تظهر كضيفة شرف الفيلم في ظهور خاص، جيهان الشماشرجي، صدقي صخر، سلوى محمد علي، نبيل ماهر، نور محمود، نورا شعيشع، كريمة منصور، رمزي العدل، حسن العدل، والطفل سليم مصطفى. الفيلم للمخرج أمير رمسيس، ورؤية درامية وسيناريو وحوار وائل حمدي عن رواية الأديب الكبير إحسان عبد القدوس.