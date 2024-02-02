نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بوسي تقترب من المليون الأول بأغنية "زيه تاني" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - طرحت الفنانة بوسي أغنية جديدة لها تحمل اسم "زيه تاني" عبر موقع الأغاني الشهير "يوتيوب" وقد لقت الأغنية نجاحًا كبيرًا وانهالت عليها التعليقات الإيجابية منذ بداية طرحها وقد انتشرت عبر مواقع التواصل الإجتماعي وتصدرت تريند جميع مواقع التواصل الإجتماعي.

واقتربت نسبة مشاهداتها عبر موقع الأغاني الشهير "يوتيوب" من المليون مشاهدة وذلك في اقل من اسبوع من طرحها، حيث وصلت نسبة مشاهداتها نحو 732 الف مشاهدة وذلك في 5 أيام فقط.

تفاصيل أغنية “زيه تاني”

وأغنية "زيه تاني" هي من كلمات الشاعر من كلمات حسام حسنى وألحان مدين وتوزيع وميكس وماستر يحيي يوسف، وقد طرحت الأغنية على طريقة الفيديو ريلكس، وإنتاج روتانا ومنتج فنى سعيد إمام ومدير انتاج ماجد سليمان.

ماذا قال الجمهور عن أغنية "زيه تاني" ؟

وقد نالت أغنية "زيه تاني" إعجاب الجمهور وتصدرت تريند يوتيوب ومواقع التواصل الإجتماعي حيث أصبحت التريند رقم 12، وانهالت على الأغنية التعليقات الإيجابية الكثيرة.

وجاءت التعليقات كالآتي:-

(صوت بوسي جميل في أي نوع مزيكا، كمية الإحساس بصوتها، بوسي أبدعت في الأغنية دي عندها طريقة غريبة في التحكم في طبقات صوتها، أغنية فوق الخيال، ابداع، عمر حُبه في يوم ما قل صح جدًا، الأغنية تتحدث عن مشاعري، الأغنية هتكسر الدنيا، قلبي لسه بيتخطف لو اسمه جه في لساني الموف أون باظ، ايه الجمال ده بجد خطيرة...) وغيرها الكثير من التعليقات الإيجابية.

ماذا تقول كلمات أغنية "زيه تاني" ؟

مش هيجي زيه تاني

قلبي لسة بيتخطف

لو اسمه جه في لساني

دة صعب جدًا يتنسي

ودة النسيان

متخلقش في يوم عشاني

لو قلبي طاوعني مرة

و ميفكرش فيه

ألقى عيني تخوني

وتجري وتدور عليه

لو عمر غاب

لو فين ما كان

انا تعبانة نفسي حد يشوفلي حل

و بالأمانة عمر حبه في يوم ما قل

واللي جايلي بعد منه

لو مرجعش تكون نهايتي

لو قلبي طاوعني مرة

و ميفكرش فيه

ألقى عيني تخوني

وتجري وتدور عليه

لو عمر غاب

لو فين ما كان

ما هي آخر أعمال بوسي؟

وطرحت المطربة بوسى، مؤخرًا، أغنية جديدة بعنوان "مسولى وصبحوا" على موقع "يوتيوب" وجميع المنصات الموسيقية، على طريقة الفيديو كليب، والأغنية من كلمات تامر حسين، وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع وميكس وماستر جلال حمداوى، والكليب من إخراج اشرف رمضان.