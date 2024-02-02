ريهام سعيد تنشر صورًا جديدة لوجهها بعد أسبوعين من الجراحة الفاشلة

القاهرة - محمد ابراهيم - نشرت الفنانة والإعلامية ريهام سعيد عبر موقع التواصل الإجتماعي الفيديوهات ووالصور إنستجرام صورة لها وذلك بعد إتمامها أسبوعين على عمليتها التي تمت بالخطأ وكانت سبب في تشويه وجه مما سبب إثارة جدال واسع وتعاطف الجمهور معها.

وعلقت على الصورة “هل هذا المظهر طبيعي بعد عملية شد وجه تمت منذ أسبوعين؟!”؟

ريهام سعيد

وعلى الرغم من تعاطف البعض معها والدعاء لها هاجمها البعض الآخر وذلك بسبب إجرائها عملية جراحية لتغيير ملامح وجهها.

آخر أعمال ريهام سعيد

من جانب آخر كانت آخر أعمال الفنانة والإعلامية ريهام سعيد مسلسل "إنحراف” الذي عرض في السباق الرمضاني عام ٢٠٢٢ وتغيبت عن السباق الرمضاني الماضي.

أبطال مسلسل “ إنحراف ”

شارك في بطولة مسلسل إنحراف الفنانة روجينا والفنان أحمد صفوت والفنانة القديرة سميحة أيوب والفنانة لوسي والفنان القدير أحمد فؤاد سليم والفنان محمد لطفي والفنانة رانيا محمود ياسين والفنان محمد الكيلاني والفنانة سما إبراهيم والفنانة دينا محسن الشهيرة ب “ ويزو” وعدد آخر من الفنانين والفنانات، والعمل من إخراج المخرج رؤوف عبد العزيز.