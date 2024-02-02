عصام كاريكا ينشر فيديو من فرح ابنته مي

القاهرة - محمد ابراهيم - نشر الفنان عصام كاريكا مقطع فيديو من فرح نجلته مي الذي أقيم أمس من خلال حسابه الشخصي على موقع إنستجرام ".

https://www.instagram.com/reel/C20vobFIMpc/?igsh=MXNqZWR2c2x1ZDhrZQ==

وكتب عصام كاريكا: “من فرح هشام ومي عصام”، فيما لاقى المقطع إعجاب جمهوره.

تصدر الفنان عصام كاريكا، محرك البحث جوجل في الساعات الماضية بعد احتفاله بزفاف ابنته في أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة بحضور مجموعة كبيرة من الأهل والأصدقاء.

وخطفت مي ابنة عصام كاريكا الأنظار، بفستان زفاف جذاب، مطرز بالكامل وأذهلت جميع المتابعين على السوشيال ميديا، وتعمل مي مخرجة ومنتجة برامج رياضية في قناة On Sport

وشهد حفل الزفاف العديد من الألعاب النارية بواسطة المصمم أحمد عصام الذي حرص على الحضور، كما ظهر كاريكا وهو يُوصل ابنته لعريسها وسط تأثره، وحرص عدد كبير من النجوم على الحضور على رأسهم النجم تامر حسنى، ولاعبي النادى الأهلي السابقين خالد بيبو ومحمد فاروق والاعلامي تامر أمين و أحمد شيبة والراقصة دينا ومصطفى حجاج وحميد الشاعري.

كما حضر حفل الزفاف كل النجمة يسرا والفنان أحمد آدم والفنانة دينا والمطربة بوسي، وكان أول الحاضرين الفنان دياب والملحن وليد سعد والفنان خالد الأمير والفنان إسماعيل فرغلي، ود. ياسر أيوب، والإعلامي أحمد شوبير، ومهندسا الصوت أحمد ومحمد جودة، ورئيس هيئة استاد القاهرة وليد عبد الوهاب، والمنتج أحمد عبد العاطي والفنان أحمد عصام.

وكان عصام كاريكا، قد ظهر مؤخرًا برفقه كل من سناء يوسف وجلال الزكي والمنتج أحمد عفيفي والشاعر عبد الله حسن والفنان وائل التوني، فى العرض الخاص لفيلم الإسكندراني للنجم أحمد العوضي.

فيلم "الإسكندرانى" تأليف أسامة أنور عكاشة وإخراج خالد يوسف وبطولة أحمد العوضى، زينة، حسين فهمى، بيومى فؤاد، صلاح عبد الله، محمود حافظ، خالد سرحان، انتصار، محمد رضوان، محمود الليثى وعدد آخر من الفنانين، تصوير سامح سليم ديكور أحمد عباس ملابس مونيا فتح الباب مونتاج عمرو عاكف.