تصل إلى 15 ألف جنيه.. أسعار تذاكر حفل أنغام في مهرجان فبراير الكويت

القاهرة - محمد ابراهيم - تستعد المطربة أنغام لإحياء حفلا غنائيا، ومن المقرر إقامتها في دولة الكويت، يوم الخميس 8 فبراير الجاري، من فعاليات مهرجان فبراير الكويت 2024.

ونشرت صفحة Rotana Live في منصة "تويتر" الملصق الدعائي للحفل، ويشارك به المطرب اليمني فؤاد عبد الواحد.

تم الكشف أيضًا عن أسعار تذاكر حفل أنغام وفؤاد عبد الواحد، وتنقسم الأسعار إلى الفئات التالية:

150 دينار كويتي (15 ألف جنيه)

120 دينار كويتي (12 ألف جنيه)

100 دينار كويتي (10 آلاف جنيه)

80 دينار كويتي (8 آلاف جنيه)

60 دينار كويتي (6 آلاف جنيه)

40 دينار كويتي (4 آلاف جنيه)

ويذكر ان تقدم أنغام مجموعة من أغانيها المميزة التي يتفاعل معها الجمهور الجديدة والقديمة ومنها: "ألف أسف"، "ثلات حروف"، "بخاف"،"100 صورة"، "هتمناله الخير"، "ياريتك فاهمني" "سيبك أنت"، "عرفها بيا"، "إتجاه واحد"، "مهزومة".

يذكر أن منحت المملكة العربية السعودية المطربين المصريين أنغام وتامر عاشور الإقامة الذهبية للمملكة، وذلك خلال حفلهما بعنوان حوار غنائي الذي يقام ضمن حفلات موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية.

وأعلن أحد المنظمين خلال الحفل: أبارك هذا النجاح الكبير للنجمة أنغام والنجم تامر عاشور وأحب اقول وفي مملكة العطاء والوفاء ووطن الفن ومحضر الإبداع نعلن بعد العطاء الفني الكبير ومشاركتهما الكبيرة ومكانتهما الغالية ومحبتهما عند الجمهور السعودي، تم منح الفنانين تامر عاشور وأنغام الإقامة الذهبية الخاصة من المملكة العربية السعودية.

وكان المطربان تامر عاشور وأنغام قد أحيا حفلهما الغنائي بعنوان حوار غنائي الذي تقدم من خلاله فكرة جديدة من صناع موسم الرياض، حيث يتم الغناء دويتو يجمع أغاني المطربين في أغنية واحدة وذلك على خشبة مسرح بنش مارك، إذ يقام الحفل ضمن حفلات موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية.

وشهد الحفل ظهور الفنانة أنغام على خشبة المسرح بغناء أغنية حالة خاصة جدا بمشاركة المطرب تامر عاشور الذي كان يدمج أغنيتها مع أغنيته الشهيرة من غير ما احكيلك، حيث غنى الثنائي الأغنيتين على شكل دويتو، إذ تفاعل معهما الجمهور بالتصفيق والغناء.