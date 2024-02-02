نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أغنية "النهايات أخلاق" لـ رامي صبري تحقق المليون الأول في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستمر الفنان رامي صبري في حصد المشاهدات العالية لألبومه الجديد "النهايات أخلاق"، حيث أن ألبوم "النهايات أخلاق" حقق نجاحًا كبيرًا منذ بداية طرحه وقد لاقى تفاعلا كبيرا من الجمهور وانهالت عليه التعليقات الإيجابية الكثيرة كما تصدر التريند ومواقع التواصل الإجتماعي.

ومن أكثر الأغنيات التي لقت نجاحًا كبيرًا وإشادة من جميع الجمهور وهي أغنية "النهايات أخلاق" لما لقته من موضوع هام يناقش النهايات في العلاقات، وقد حققت الأغنية مليون مشاهدة عبر موقع الأغاني الشهير "يوتيوب" ويذكر أن أغنية "النهايات أخلاق" قد تصدرت تريند موقع الأغاني الشهير "يوتيوب" في الساعات القليلة من طرحها.

وأغنية "النهايات أخلاق" هي من كلمات الشاعر أحمد جابر ومن ألحان محمد شحاته وتوزيع وسام عبد المنعم.

ماذا قال الجمهور عن أغنية "النهايات أخلاق" ؟

وقد نالت أغنية "النهايات أخلاق " إعجاب الجمهور وتصدرت تريند يوتيوب ومواقع التواصل الإجتماعي حيث أصبحت التريند، وانهالت على الأغنية التعليقات الإيجابية الكثيرة.

وجاءت التعليقات كالآتي:-

(الأغنية دي جوهرة الألبوم كله، أغنية فيها إحساس وإبداع مش طبيعي، كمية إحساس رهيبة جدًا في الأغنية دي، كلمات الأغنية رهيبة، لو كلنا نعمل كدة في النهايات، تحس الأغنية بتعلمك ازاي تتعامل في الموقف ده أغنية درس غير صوتك والكلمات واللحن، أغنية لوحة فنية مش مجرد أغنية عادية، موضوع مهم جدًا فعلًا النهايات أخلاق، ويعالم بعد سنين هنعيش ونقابل مين، ومادام اخرتها فراق يبقا النهايات أخلاق، مش يمكن بكرة نكون من حق اتنين تانيين، كلمات واقعية ومعبرة جدًا...) وغيرها الكثير من التعليقات الإيجابية.

وتقول كلمات أغنية "النهايات أخلاق"

بعد ما فكرنا كتير

وتعبنا من التفكير

في الاخر مرتحناش

و وصلنا لحل اخير

اننا مش متفقين

واحنا الاتنين عارفين

إنه ا مش نافعة خلاص

بنعاند بس في مين

ومدام اخرتنا فراق

يبقي النهايات اخلاق

نفضل فاكرينها بخير

مهو اصلنا مش في سباق

ودي مش معناها رجوع

متغيرش الموضوع

حسسني أن أنت تمام

ومتقفلهاش بدموع

كده احسن ليا وليك

والايام هتنسيك

واحد جربت معاه

مطلعش مناسب ليك

ويا عالم بعد سنين

هنعيش ونقابل مين

مش يمكن بكرة نكون

من حق اتنين تانيين