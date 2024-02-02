نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هشام جمال وليلى زاهر ضيفا "صاحبة السعادة" في أول ظهور لهما بعد خطبتهما في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تستضيف الفنانة والإعلامية "إسعاد يونس" يوم الإثنين المقبل في برنامج "صاحبة السعادة" المُذاع عبر قناة DMC كلًا من الفنانة الشابة ليلي أحمد زاهر والفنان والمنتج هشام جمال ويعد ذلك الظهور الأول لهما بعد خطبتهما.

وقد روجت إسعاد يونس للحلقة وذلك عبر صفحتها الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام" صورة للثنائي من ظهرهما وعلقت عليها قائلة: "ضيوف حلقة يوم الإثنين تفتكروا مين؟).

منشور إسعاد يونس

ليلي زاهر وهشام جمال يتصدران التريند

وفي سياق متصل يذكر أنه قد تصدر المنتج هشام جمال والفنانة ليلى أحمد زاهر تريند موقع الفيديوهات يوتيوب، بأغنيتهما أمور بسيطة في أول يجمعهما بعد إعلان ارتباطهما رسميًا، وطرح كليب أمور بسيطة على طريقة الذكاء الاصطناعي، واحتل المركز الأول للمحتوى الرائج على اليوتيوب.

والأغنية من كلمات هشام جمال ومحمد إبراهيم، الحان هشام جمال، توزيع مادي، ميكس وماستر بيشوي مجدي، مونتاج عمر الموجي، تصحيح الوان عبد الرحمن محمد، فكرة وإخراج هشام جمال انتاج روزناما ريكوردز

أعمال أخري جمعت بين هشام جمال وليلي زاهر

وشارك الثنائي فى مسلسل فى بيتنا روبوت بجزأيه الأول والثاني ويحكي قصة يوسف مهندس برمجيات شاب (هشام جمال)، يقوم بتطوير نموذجين من البشر الآليين، أولهما على هيئة أنثى اسمها "زومبا" (شيماء سيف)، والثاني على هيئة ذكر يسميه "لذيذ" (عمرو وهبة)، ليقوم الاثنان بمساعدته في شركته ومساعدة زوجته سارة (ليلى أحمد زاهر) على القيام بأعمالها المنزلية.

مسلسل "في بيتنا روبوت" الجزء الأول بطولة شيماء سيف، عمرو وهبة، ليلى زاهر، هشام جمال، النجمة الراحلة دلال عبد العزيز، أوتاكا، طه دسوقي، مي دياب، وعدد كبير من ضيوف الشرف أبرزهم هشام ماجد، أحمد زاهر، ناهد السباعي، أوس أوس، هنادي مهنى، إسلام إبراهيم، محمد عبد الرحمن، سامي مغاوري، عارفة عبد الرسول وتأليف أحمد محيي وأحمد المحمدي وإخراج وليد الحلفاوي.

خطوبة هشام جمال وليلي أحمد زاهر

يذكرأن هشام جمال، كان أعلن ارتباطه رسميًا بـ ليلى أحمد زاهر وقراءة فاتحتهما، حيث نشر مجموعة صور من خطوبته مع ليلى أحمد زاهر عبر صفحاته وحساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، معلقًا: الحمد لله 2024 بتبدأ بخبر سعيد علينا، من أيام قليلة كانت قراية الفاتحة، وإن شاء الله الخطوبة قريبًا، نتمنى من كل الناس تدعيلنا بالتوفيق والسعادة والخير.