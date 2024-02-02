نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خالد سرحان يوجه رسالة شكر لملتقى التميز والإبداع بعد تكريمه عن دوره في "حريم كريم 2" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وجه الفنان خالد سرحان الشكر والتقدير وذلك عبر مواقع التواصل الإجتماعي الفيديوهات والصور إنستجرام وفيس بوك حيث نشر صورة له من تكريمه بملتقي التميز والإبداع الذي أقيم مساء أمس وعلق عليه “ شكرًا لملتقى التميز والإبداع العربي علي جائزة فيلم حريم كريم الجزء الثاني”.

وانهالت عليه التعليقات بالتهنئة والدعاء له بالتوفيق والنجاح الدائم وتميزه.

خالد سرحان

آخر أعمال خالد سرحان

من جانب آخر كانت آخر أعمال الفنان خالد سرحان فيلم “ آل شنب ” والذي عرض بالمملكة العربية السعودية ولم يتم عرضه حتي الآن بجمهورية مصر العربية.

أبطال فيلم “ آل شنب”

شارك في بطولة فيلم “ آل شنب ” الفنانة هيدي كرم والفنانة القديرة سوسن بدر والفنانة أسماء جلال والفنان خالد سرحان والفنانة ليلى علوي والفنانة القديرة لبلبة والفنان محمد البزاوي وعدد آخر من الفنانين والفنانات.

المداح الجزء الرابع

و في السياق ذاته يواصل النجم خالد سرحان تصوير مشاهده بمسلسل “ المداح الجزء الرابع ” والذي من المقرر أن يتم عرضه في السباق الرمضاني المقبل.

أبطال مسلسل “ المداح الجزء الرابع”

يشارك في بطولة المسلسل الفنان حمادة هلال والفنان خالد سرحان والفنانة هبة مجدي والفنانة دنيا عبد العزيز والفنانة القديرة حنان سليمان وظهور خاص للفنان أحمد بدير وعدد آخر من نجوم الفن.