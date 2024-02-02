نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد انتهاء مسلسل "حالة خاصة".. من هي "فرقة المصريين"؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عرضت الحلقات الأخيرة من مسلسل "حالة خاصة" صباح يوم الأربعاء الماضي، ومنذ بداية طرح المسلسل وبدأ الجمهور يبحث عن "فرقة المصريين" وذلك بسبب أن المسلسل يحتوي على العديد من الأغاني من تأليفها بالإضافة إلي أنه يوجد مشهد كامل بالمسلسل يتحدث عن "فرقة المصريين" وبداياتها وتاريخها كاملًا.

فرقة المصريين

من هي "فرقة المصريين" ؟

ويقدم لكم "دوت الخليج الفني" في هذا كافة التفاصيل عن "فرقة المصريين" أبرز الأغاني الخاصة بهم التي طرحت داخل مسلسل "حالة خاصة".

"فرقة المصريين" هي فرقة غنائية مصرية كونها الفنان هاني شنودة في نهاية السبعينات تحديدًا في 1977، لكنها تفككت بوفاه كل من تحسين يلمظ وصلاح جاهين، وسفر كل من منى عزيز وايمان يونس في عام 1988.

فرقة المصريين

وكان أعضاء الفرقة هم (مني عزيز، إيمان يونس، ممدوح قاسم، تحسين يلمظ، عمر فتحي المعروف ب عمر جوهر)، ومن أشهر اغاني فرقة المصريين: ما تحسبوش يا بنات، وماشية السنيورة.

وقام بكتابة أغاني "فرقة المصريين" عدد كبير من كبار الشعراء، ومنهم صلاح جاهين، وعمر بطيشة، وعبد الرحيم منصور.

الأغاني التي قدمت من "فرقة المصريين" داخل مسلسل "حالة خاصة"

اُستخدم داخل مسلسل "حالة خاصة" أغاني "فرقة المصريين" الذي قد عادت إلى النور من جديد وجعلت الجيل الجديد يبحث عنها ويستمع إليها ويحبها ومنذ سماع تلك الأغنيات في المسلسل أزداد البحث عنها.

ومن أبرز أغاني "فرقة المصريين" التي استخدمت داخل مسلسل "حالة خاصة" هم (الشوارع حواديت، لما كان البحر أزرق، أبدا من جديد، مافتش ليه، أوقات أشوف ملامحك، هزني).

وقد تصدرت هذه الأغنيات التريند بعد عرضها داخل مسلسل "حالة خاصة" وبدأ الجيل الجديد يعرفها ويستمع إليها ويستخدمها في فيديوهاته عبر مواقع التواصل الإجتماعي.

تفاصيل مسلسل "حالة خاصة"

تدور قصة مسلسل "حالة خاصة" حوّل شاب مصاب بالتوحد، واسمه نديم أحمد أبو سريع، يريد تنفيذ وصايا والدته له، التي أوصته بها قبل رحيلها، وهو أن يصبح محاميًا مشهورًا، ومن ثم يجد فتاة يعيش معها قصة حب لأول مرة في حياته، ويقرر "نديم" الذي يجسد دوره الفنان طه دسوقي، أن تكون هذه الفتاة هي هاجر سراج التي تلعب شخصية رام الله ضمن أحداث المسلسل.

ويلتحق "نديم" بأفراد مكتب أماني النجار التي تلعب دورها الفنانة غادة عادل، للتدريب والدخول في منافسة مع فريق من الشباب في حل القضايا، من أجل التعيين في المكتب ويصبح محاميًا مشهورًا.

أبطال مسلسل "حالة خاصة"

ويعد "حالة خاصة "مكون من 10 حلقات يناقش من خلاله قضية التوحد وهو من بطولة طه دسوقي ويعد العمل أول بطولة مطلقة له ويشاركه بطولة المسلسل النجمة غادة عادل،حسن أبو الروس وغيرهم من النجوم، والمسلسل من تأليف مهاب طارق ومن إخراج عبد العزيز النجار.