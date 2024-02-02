نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد صورها العارية.. "X" يرفع حظر البحث عن تايلور سويفت في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بعد إثارة الغضب بسبب نشر صور إباحية مفبركة للنجمة العالمية تايلور سويفت، قررت منصة "إكس" رفع الحظر المؤقت الذي فرضته على عمليات البحث باستخدام اسم الفنانة في نهاية الأسبوع الماضي.

أصبح بالإمكان الآن البحث عن "تايلور سويفت" متاحًا مرة أخرى، ولكن لا يزال هناك حجب في الحالات التي يتم فيها استخدام اسم المغنية مع كلمة AI، والتي تُشير إلى "الذكاء الاصطناعي".

تم اتخاذ هذا القرار بعد انتقادات واسعة من محبي النجمة ومن البيت الأبيض وعدد من المشاهير بسبب نشر هذه الصور الإباحية المزيفة التي تم إنشاؤها باستخدام تقنية "التزييف العميق" على منصة "إكس".

وقال جو بيناروش، مدير العمليات في "إكس"، إن الحظر كان إجراءً "وقائيًا" مؤقتًا.

تمت مشاهدة إحدى الصور المزيفة للنجمة الأميركية أكثر من 47 مليون مرة عبر الشبكة الاجتماعية قبل أن يتم حذفها يوم الخميس. وأفادت وسائل الإعلام الأميركية أن الصورة بقيت منشورة على "إكس" لمدة تزيد عن 17 ساعة.

من جانبها، أعربت كارين جان بيار، المتحدثة باسم البيت الأبيض، عن قلق الإدارة الرئاسية تجاه هذه القضية، مشيرة إلى أن "للأسف، ندرك في كثير من الأحيان أن عدم تنفيذ القوانين يؤثر بشكل كبير على النساء والفتيات اللواتي يكونن أهدافًا رئيسية للتحرش عبر الإنترنت".