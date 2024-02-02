مسلسل Suits كان الأكثر مشاهدة على منصة نتفليكس في 2023

القاهرة - محمد ابراهيم - نجح مسلسل Suits في ان يصبح أعلى مسلسل من حيث المشاهدات عبر منصة نتفليكس خلال عام 2023 الماضي، ووفق صحيفة ديلي ميل، بلغت نسبة مشاهدات المسلسل الاجنبي الشهير لـ 57.7 مليار دقيقة من المشاهدات خلال العام المنقضي.

وحقق المسلسل بذلك رقما قياسي جديد، كان في السابق رقما يحمله مسلسل The Office حققه في عام 2020، وتستعد منصة نتفليكس لالغاء طرح مجموعة من الاعمال التليفزيونية والسينمائية من منصتها خلال الشهور القادمة، تشمل ما يصل لـ 33 عنوان.

ووفق ديل ميل، هذه الاعمال سيتم رفعها من خدمة البث بعدد من دول العالم، بداية من شهر نوفمبر الجاري، وتشمل سلسلة افلام "هانجر جيمز".

تحسن في عدد المشتركين

وكانت قد أعلنت شبكة نتفليكس عن ما حققته من ارباح ببعد زيادة عدد المشتركين بها بنسبة 4% منذ بداية عام 2023 الماضي، كان اغلبهم من المملكة المتحدة.

وذكر موقع "ديد لاين"، ن ارباح شبكة البث الرقمي بلغت 1.9 مليار دولار، منذ بداية العام الماضي، مع توقعات بارتفاع عدد المشتركين مع طرح اعمال جديدة منتظرة مثل مسلسل التاج.