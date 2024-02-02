انت الأن تتابع خبر ابنة محمد حماقي رفقة ميسي في كأس موسم الرياض.. خطفت القلوب بجمالها والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - انتشرت خلال الساعات القليلة الماضية صورة جديدة لفاطمة ابنة الفنان محمد حماقي، فقد قام حماقي بنشرها عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفبديوهات “انستجرام”، وظهرت فاطمة رفقة لاعب كرة القدم الشهير “ميسي“، وكانت ترتدي تي شيرت نادي انتر ميامي الأمريكي، وخطفت الجميلة فاطمة لها القلوب والأنظار.

ابنة محمد حماقي في كأس موسم الرياض

شهدت الساعات القليلة الماضية صورة جديدة لفاطمة ابنة محمد حماقي، فقد قام حماقي بنشرها عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات، فظهرت فاطمة رفقة ميسي لاعب كرة القدم الشهير، وكانت ترتدي تيشرت نادي انتر ميامي الأمريكي، وخطفت إطلالتها قلوب الكثيرون، خاصة وأن هذه المرة الثانية التي ظهرت بها وشاهدها المتابعين.

تداول العديد من رواد موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” صورة ابنة حماقي، وقد انقسم الجميع عن من تشبه ابنته، فهناك من قال أنها تشبها والدها محمد حماقي، وهناك من قال أنها تشبه والدتها، فقال إحداهما: “شبه ابوها في العينين والباقي”، “القمر دي ما شاء الله اسمها جميل”، “نسخة من مامتها جميلة أوي”.

حفل محمد حماقي