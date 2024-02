نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ليوناردو دي كابريو يبدأ تصوير مشاهد فيلمه الجديد BC Project في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ظهر النجم ليوناردو دي كابريو في موقع تصوير مشاهد فيلمه الجديد BC Project، الذي يجسد خلاله شخصية سينمائية جديد في فترة زمنية مختلفة، ونقلت ديلي ميل، لقطات من موقع تصوير مشاهد الفيلم الجديد الذي يطرح من اخراج بول توما انديرسون.

ومؤخرا تحدد الموعد الرسمي لطرح فيلم ليوناردو دي كابريو ومارتن سكورسيزي الجديد Killers Of The Flower Moon للمشاهدة رقميا عبر منصة أبل بلص.

ووفق ديد لاين، اختارت المنصة يوم 12 يناير الجاري، موعدا رسميا لاتاحة الفيلم الجديد للعرض من خلالها للمشتركين في خدمة Apple TV+.

ويضم الفيلم فريق تمثيل مميز يتضمن نجومًا كبارًا في عالم السينما مثل جيسي بليمنز وروبرت دي نيرو وبرندا فريزر. كما تجسد ليلي جلادستون دور البطولة النسائي في الفيلم، بالإضافة إلى لويس كانسلمي.

و طرح الفيلم في صالات العرض في تاريخ 19 أكتوبر الماضي، ويشار إلى أن شبكة البث الرقمي "هولو" انسحبت من إنتاج المسلسل الجديد للمخرج مارتن سكورسيزي بعنوان "The Devil in the White City" بسبب صعوبة جمع طاقم تمثيل مناسب للعمل.

وكان من المتوقع أن يتضمن طاقم العمل النجم ليوناردو دي كابريو، الذي كان أيضًا سيكون منتجًا تنفيذيًا للمسلسل.