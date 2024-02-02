اللبنانية غنوة محمود ضيفة شرف مسلسل "أمير العوامري" لهاني سلامة وسوسن بدر

أحمد جودة - القاهرة - اللبنانية غنوة محمود تنضم لمسلسل "أمير العوامري" مع هاني سلامة

انضمت الفنانة اللبنانية غنوة محمود، لأسرة مسلسل "أمير العوامري"، المقرر عرضه خلال شهر رمضان المقبل.

وتشارك غنوة كضيفة شرف في مسلسل "أمير العوامري" من بطولة النجم هاني سلامة ونخبة من نجوم الدراما المصرية، منهم سوسن بدر وخالد زكي وأحمد صفوت، بجانب محسن محيي الدين وهاجر الشرنوبي وسلوى خطاب، وبمشاركة مي سليم وميرهان حسين.

تفاصيل دورها في المسلسل

وكشفت غنوة عن تفاصيل دورها في المسلسل الذي تجسد خلاله شخصيّة "ليلى" قائلة: "دوري في هذا العمل جديد ومُختلف ويُشكّل تحدّيًا كبيرًا بالنسبة لي وأنا سعيدة جدًا بالوقوف للمرّة الأولى أمام النجم الكبير هاني سلامة وبالعمل مرّة جديدة مع المُخرج محمّد النقلي الذي سبق وتعاملت معه من خلال عدّة أعمال أبرزها "حيّ السيّدة زينب" الذي لاقى نجاحًا كبيرًا في مصر أضف إلى مُسلسلي "الدولي" و" البيت الكبير".

وتدور حكاية المسلسل حول صراعات طبقة رجال الأعمال وحول مفهوم الغاية تبرر الوسيلة، في إطار من التشويق والخطوط العاطفية، والعمل من إخراج محمّد النقلي وتأليف الكاتب أحمد صبحي ومن إنتاج شركة "المُتّحدة للخدمات الإعلاميّة".