نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الكشف موعد طرح أحدث أفلام "كارتيك آريان" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تم الكشف موعد الطرح الرسمي المقرر لفيلم الممثل الهندي الشاب كارتيك آريان، وسيكون بعنوان Chandu Champion، ووفق انديا توداي، الفيلم الجديد، هو احدث تعاون بين كارتيك آريان والمخرج الهندي الكبير كابير خان.

ووفق ما جاء عبر مصادر رسمية، الفيلم سيطرح بتاريخ 14 يونيو المقبل في صالات العرض السينمائية، وكان قد طرح فيلم كارتيك آريان الجديد Shehzada، لصالات العرض السينمائي بتاريخ 10 فبراير الجاري.

والفيلم السينمائي الجديد Shehzada هو أحدث عمل سينمائي للفنان الهندي الشاب كارتيك آريان، والفيلم يطرح للعرض باللغة الهندية اخراج روهيت داوان، وانتاج وإنتاج T-Series Films و Haarika & Hassine Creations و Geetha Arts و Brat Films و Kartik Aaryan.

ويشارك في بطولة الفيلم كاريتك آريان في دور بانتو أويدهياي، وكريتي سانون، ومايشا كويرالا، وباريس روال، وصني هيندوجا، وساشين كيدكار ورونيت روي.

تاريخ حافل

ويأتي الفيلم الجديد Shehzada لينضم لقائمة أعمال سينمائية مميزة، قدمها الممثل الشاب كاريتك اريان خلال مسيرته الفنية الحافلة، كان منها فيلم "لوكا تشوبي" انتاج عام 2019 وفيلم "ذا ميز" انتاج عام 2022، وفيلم "فريدي" انتاج عام 2020، وفيلم "سوني كي تيتو سويتي" انتاج عام 2018.

وفيلم "داهمكا" انتاج عام 2021، وفيلم Satyaprem Ki Katha انتاج عام 2023، وفيلم بيار كا بانشناما انتاج عام 2011، والجزء الثاني من الفيلم نفسه انتاج عام 2015.