نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد حذف صورها من "إنستجرام".. شائعات عن أرتباط شمس الكويتية بأمير عربي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قامت الفنانة شمس الكويتية، بحذف جميع الصور الخاصة بها من حسابها الشخصي بتطبيق "إنستجرام"، واعتقد البعض أنها فعلت ذلك بعد انتشار أخبارًا تزعم زواجها من أمير سعودي.

ولم تصدر الفنانة شمس أي تعليق رسمي حول حذف صورها، وهو ما أثار حيرة الجمهور والمزيد من التساؤلات حول ما حدث.

وأثار خبر حذف شمس الكويتية، لجميع صورها جدلًا كبيرًا على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث عبر العديد من محبيها عن حزنهم لغيابها عن موقع إنستجرام.

من هي شمس الكويتيه

ولدت في محافظة حفر الباطن شرقي المملكة العربية السعودية لأب سعودي وأم كويتية وقد توفي والدها وهي بعمر السنتين، تزوجت والدتها بعد ذلك من رجل كويتي قام بتربيتها وعاشت مع والدتها وزوجها في الكويت حصلت على شهادة من «المعهد العالي للفنون الموسيقية» في الكويت.

و أصدرت في عام 2007 ألبومين غنائيين بنسختين الأولى باللهجة الخليجية والثاني باللهجة المصرية «شمس خليجي» و«شمس مصري» من إنتاج «شركة سربرايز الأمريكية» وهي أول مغنية عربية توقع عقدًا مع شركة إنتاج أمريكية.

وقد تناوب على كتابة كلمات أغاني العملين مجموعة كبيرة من الكتاب في دول الخليج ومصر وكذلك في الألحان والتوزيع محتويًا على 22 أغنية بواقع 12 أغنية مصرية وعشر أغان خليجية وتعتبر هذه الحالة هي الأولى عربيًا وخليجيًا.

و طرحت بالمشاركة مع السعودي محمد عبده أغنية منفردة بعنوان «سور الكويت العظيم» في سبتمبر 2007، وصورت الموسيقى في منطقة السرة في الكويت تحت إنتاج تلفزيون الوطن.