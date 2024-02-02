براد بيت بطلا لآخر أفلام المخرج كوينتن ترانتينو

القاهرة - محمد ابراهيم - تم الإعلان رسميا عن انضمام النجم براد بيت للفيلم القادم للمخرج الكبير كوينتن ترانتينو، والذي من المتوقع أن يكون آخر الاعمال السينمائية لترانتينو في مسيرته المثيرة للجدل.

ووفق ما ذكرت صحيفة ديلي ميل، الفيلم الأخير لترانتينو، سيتم العمل عليه كمشروع سينمائي ضخم، يطرح في المستقبل بعنوان The Movie Critic، ويسلط الضوء على حياة نقاد السينما في هوليوود.

وكان قد ظهر النجم براد بيت في لقطات جديدة من تصوير مشاهد فيلمه الجديد الذي تدور أحداثه حول سباقات الفورمولا 1.

ونقلت ديلي ميل، لقطات جديدة من موقع تصوير مشاهد الفيلم الذي يطرح بعنوان Apex.

وسيجمع قريبًا تعاون على مستوى الانتاج السينمائي، بين الشركة التابعة للنجمة مارجو روبي وشركة الانتاج التابعة للنجم براد بيت، بعد حصول الشركتان على حق صناعة عمل سينمائي يكون نسخة جديدة للفيلم الكلاسيكي The Thin Man الذي طرح عام 1934.

ووفق ديلي ميل، النسخة الجديدة من الفيلم ستقدم، صورة عصرية للرواية التي استوحت منها احداث الفيلم الكلاسيكي وتحمل العنوان نفسه، للكاتب داشيل هاميت، وحتى الآن لا توجد انباء عن نية أي من براد بيت أو مارجو روبي للمشاركة في الفلم بأدوار البطولة.